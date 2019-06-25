В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?

«Во время болезни свекрови мы приобретали много лекарств и после ее смерти у нас остались неиспользованные препараты. Можно ли вернуть в аптеку лекарства, если упаковка не вскрыта и срок годности не истек?»
Лекарственные препараты и товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.
Однако, в случае приобретения лекарственного препарата ненадлежащего качества, покупатель имеет право возвратить товар и вернуть деньги, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».
Когда можно вернуть лекарство:
- истек срок годности;
- брак в упаковке;
- инструкция от другого препарата;
- отсутствие инструкции;
- несоответствие внешнего вида лекарства и описания его характеристик в инструкции;
- серия и сроки годности на упаковке и препарате не совпадают и так далее.
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