В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?

«Во время болезни свекрови мы приобретали много лекарств и после ее смерти у нас остались неиспользованные препараты. Можно ли вернуть в аптеку лекарства, если упаковка не вскрыта и срок годности не истек?»

Лекарственные препараты и товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.

Однако, в случае приобретения лекарственного препарата ненадлежащего качества, покупатель имеет право возвратить товар и вернуть деньги, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».

Когда можно вернуть лекарство:

истек срок годности;

брак в упаковке;

инструкция от другого препарата;

отсутствие инструкции;

несоответствие внешнего вида лекарства и описания его характеристик в инструкции;

серия и сроки годности на упаковке и препарате не совпадают и так далее.

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