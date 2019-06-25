​Впервые вижу. «История игрушек 4»

20 июня в России прошла премьера культового анимационного фильма от студии Pixar «История игрушек 4». Мультфильм явно пользуется успехом у зрителей. По данным кинопортала KinoNews.ru, «История игрушек 4» в международном прокате среди полнометражных мультфильмов установила новый мировой рекорд — 238 миллионов долларов. И это только за прошедшие выходные.

Естественно, триумф стал результатом усилий многочисленной команды, работающей над проектом. По словам одного из продюсеров «Истории игрушек» Марка Нильсена, к каждой части киносерии они относились как к первому и последнему фильму, который когда-либо снимали. Думаю, в этом и кроется успех мультипликационной вселенной, родившейся 24 года назад.

В четвертом фильме «Истории игрушек» зритель увидит качественную графику, анимацию и, конечно, поразительную детализацию картинки, которую с премьерного дня обсуждают пользователи сети.

Молодое поколение данная картина непременно зацепит и развеселит — искрометные шутки, яркие и харизматичные персонажи, постоянная динамика, напряженные и драматичные моменты. Сцены после титров тоже не могут не порадовать (их целых пять), ведь они более полно раскрывают сюжет, показывая новую жизнь главного героя Вуди и его новоиспеченной команды.

Из плюсов также стоит отметить образы антагонистов. Куклы всегда были объектом жанра ужасов в киноиндустрии, и «История игрушек» это ясно показала на примере новых героев — безмолвных болванчиков, подручных главной злодейки мультфильма Габби Габби. Не исключено, что их облик срисован с куклы из фильма «Мертвая тишина» 2007 года и является прямой отсылкой к нему, поскольку внешние сходства между образами значительные.

Оригинальные кадры из мультфильма «История игрушек 4» и киноленты «Мертвая тишина»

При этом однозначных отрицательных персонажей в мультфильме нет.

Многим, казалось бы, злодеям зрители будут сопереживать, поближе познакомившись с их историей.

Стержнем кинокартины, ее мощнейшей составляющей и главным достоинством, конечно же, является основная идея. Именно внутренний конфликт главного героя вызывает множество противоречивых и порой грустных чувств у зрителей-старичков, наблюдающих за его историей с самого начала. Старая команда Вуди в составе Джесси, Базза Лайтера, Спиральки, Рекса и многих других отходит на второй план и появляется в фильме эпизодически. А в центре сюжета оказывается игрушка-шериф, чьи приключения заставляют его взрослеть, как когда-то повзрослел его первый и любимый хозяин — Энди Дэвис. На протяжении всего мультфильма Вуди пытается бороться с грядущим будущим, которое его пугает и отталкивает. Однако благодаря превратностям судьбы и поддержке друзей он находит себя. В этом заключается идея произведения — то, за что оно полюбилось и взрослым, и детям.

Мотивы дружбы, верности, дома, взросления — все показано в новом мультфильме, и этим он отличается от предыдущих частей.

Оценив киноленту, зритель нисколько не пожалеет о потраченных ста минутах, проведенных за просмотром этого чувственного мультфильма, на котором выросло целое поколение. Конечно, грусть и ностальгия непременно посетят многих, но показанный этап жизни главного героя — необходимая часть его взросления, как и взросления каждого из нас.