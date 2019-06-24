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​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?

СИА-ПРЕСС узнал, как там наши земляки и кто потеряет деньги из-за запрета на прямые перелеты

С ночи 21 июня в Тбилиси продолжают массовые акции протеста. Тысячи людей, вышедших на улицы, требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария, главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также изменения избирательной системы.

Четырехдневные антиправительственные акции в Грузии уже привели к результатам: парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, передает «Коммерсантъ». На чрезвычайном брифинге основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пояснил: выборы состоятся с нулевым проходным барьером, в парламенте будут представлены почти все партии, которых поддерживают избиратели.

Россияне могли бы просто наблюдать за происходящим в Грузии. Однако эти протесты сказываются и на российском бизнесе, и на планах обывателей. Что случилось и как отразился запрет на авиасообщение с Грузией на туристах из Югры — в материале ИА СИА-ПРЕСС.

Что случилось?

20 июня во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в здании грузинского парламента, президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии и вел мероприятие на русском языке. Это стало поводом для масштабных «антироссийских» и «антиправительственных» протестов. По данным СМИ на 21 июня, во время беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовано не продавать путевки в Грузию. 22 июня стало известно, что с 8 июля также вводится временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на рейсы в российские аэропорты, сообщает «Интерфакс».

24 июня Роспотребнадзор сообщил о том, что качество грузинского алкоголя становится хуже и ведомство усиливает контроль за ввозом вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

Отдыхать в Грузии опасно?

На данный момент достоверной информации о том, что кто-либо из российских туристов подвергся опасности на территории Грузии нет. Федеральный Роспотребнадзор открыл «горячую линию» (8-800-555-49-43). За два дня консультацией специалистов воспользовались более 700 человек. Наибольшее количество звонков поступили из Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

«Наибольшее количество вопросов поступивших на горячую линию связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия-Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью. Актуальными остаются вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения российских туристов из Грузии до 8 июля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В окружном управлении Роспотребнадзора ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что обращений от жителей Югры на «горячую линию» зарегистрировано не было. В управлении туризма департамента промышленности округа также подчеркнули, что информации о том, что у туристов из округа возникли какие-либо проблемы на территории Грузии, нет, а ситуация находится под контролем Ростуризма.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам. «Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — заявила она интервью Euronews.

Кто теряет деньги?

Из-за приостановки прямого авиасообщения с Россией туристический сектор Грузии потеряет в 2019 году не менее 100 миллионов долларов. Прогноз грузинских СМИ публикует «Вестник АТОР». «Коммерсант» же подсчитал, что политическая ситуация вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну, а авиаперевозчикам придется вернуть пассажирам около трех миллиардов рублей.

Туристы же, по большей части, потратят нервы или просто будут вынуждены сменить планы на отдых. По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Грузии может находиться не менее 25 тысяч россиян, которым необходимо будет вернуться до 8 июля. Среди них — не более 7 тысяч организованных туристов.

В авиакомпаниях фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Ожидается, что перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Некоторые авиакомпании готовы вывезти россиян после 8 июля через аэропорты Армении и Северной Осетии.

У Югры нет прямого авиасообщения с Грузией. Однако это направление отдыха одно из самых активно набирающих популярность. Сколько сейчас югорских туристов в Грузии — неизвестно. Эту информацию ни в управлении туризма, ни в Роспотребнадзоре ИА СИА-ПРЕСС предоставить не смогли.

В нескольких турагентствах Сургута заявили, что их клиенты в данный момент находятся в Грузии, но назвать точно число отдыхающих отказались.

«Дайте нам самим решать»

Представители туристической отрасли в Сургуте объясняют отсутствие жалоб от югорских туристов в Грузии тем, что у них там все хорошо. «Отдых в Грузии один из самых популярных сейчас, в том числе среди сургутских туристов. Он привлекает хорошей ценой, вкусной едой, прекрасным климатом, отличным шопингом. Нет информации, что там опасно, что каких-то туристов обидели или как-то ущемили. Они наоборот еще более лояльны к туристам, потому что это их бизнес», — пояснила в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС гендиректор турфирмы «Валерия» Галина Соловьева.

Несмотря на происходящее в Тбилиси уже сегодня семья сургутян отправится отдыхать в Грузию — вылет из Екатеринбурга. «Они вылетают сегодня вечером. Не стали отказываться от поездки, потому что успевают вернуться до 8 июля. Следующие туристы должны были вылететь 1 июля, они отказались, потому что у них обратный билет на 11 июля. Засомневались. Хотя перевозчики уже предлагают вывозить и завозить через близлежащие города за свой счет. В их интересах, чтобы турпоток в Грузию был, потому что им до 8 июля надо вывезти туристов. Получается, что самолеты туда будут летать пустыми», — рассказала Галина Соловьева.

Более того, еще одна сургутская семья не стала отменять отпуск в Грузии и готова добираться туда на перекладных: «Следующий туристы у нас летят 15 июля до Москвы, а оттуда планируют отправиться в Грузию на машине. Любые подобные события всегда снижают турпоток, но поедут смелые. Поедут те, кто уже в таких ситуациях был. Они отдохнут и получать удовольствие. И очень дешево по сравнению с тем временем, когда турпоток обычный».

Такой же позиции придерживается вартовчанин Роман Волошин: «Я приобрел билеты в Грузию еще зимой. И отказываться от поездки не планирую, несмотря ни на что. Лететь я должен «Грузинскими авиалиниями». Вылет 1 июля по плану, а возвращаюсь 22 июля. Пока каких-либо официальных оповещений об отмене или переносе полета не было. Но я готов вернуться и «на перекладных».

Кроме того, Волошин опубликовал петицию на сайте Change.org с обращением к президенту России и Минтрансу РФ: «Дайте нам самим определять, куда мы можем ездить на отдых. Многие россияне любят Грузию и братский грузинский народ. Понятен был бы запрет, если бы в стране реально были пострадавшие туристы, но их нет. Грузины с уважением относятся к русским, обычные люди не должны страдать из-за обид властей».


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24 июня в 16:13, просмотров: 549, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
24 июня в 23:55
Хмм, а что произошло в Грузии опасного для россиян? Так-то там депутатам в панамку натолкали - дык любому россиянину всегда приятно, когда депутаты отхватывают. Вы уж не смешивайте депутатов, тем более таких как православный коммунист (!!!!) гаврилов с нормальными гражданами.
Моби
не нравится
Сегодня в 00:34
Кто те пятеро минусаторов, что за депутатов впрягаются?
sst
не нравится
Сегодня в 01:10
едрисня еще одного врага нажила на пустом месте....территория вокруг нас сужается...скоро сами себя грызть начнут...

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