Учимся делать скверы

Решил показать вам один тюменский сквер, который далек от огромных, дорогих и распиаренных на всю область «Гилевской рощи» или «Затюменского» парка. Небольшой сквер имени геолога Льва Ровнина, находится между двумя домами далеко не в центре города (тюменцы бы сказали «в микрорайонах» или «микрашах» — это значит, что более-менее на отшибе). Фотографии сделал во время вечерней прогулки, поэтому за освещенность не кусайтесь.

Площадь сквера — чуть меньше двух гектаров

Довольно много так называемых «плоскостных сооружений». Дети их активно эксплуатируют

А вот пространство для скейтеров. Такое, если честно, я увидел впервые именно здесь — до этого встречал деревянные конструкции, как в сквере Энергетиков в Сургуте

Кстати, покрытие тут прямо пружинит. Если ребенок грохнется с железяк — не ушибется

Много места выделено под зелень. В центре — искусственный холм со скамейками

И еще целая куча скамеек

Плоский фонтан, где очень любят носиться дети. Правда, какие-то умники его перегородили железными стойками, но народ их просто отодвигает и спокойно бродит среди струй воды. А совсем вечером там видно подсветку

Есть туалет, внешне выглядит более чем прилично, но про интерьеры ничего сказать не могу, не тестировал

К слову о разделении потоков между пешеходами и велосипедистами. Это делается вот так

Как бы выглядел подобный сквер на отшибе в Сургуте (кстати, вы знали, что бюджет Сургута не отличается размерами от бюджета Тюмени — при почти двукратной разнице в населении)? Мне кажется, примерно вот так, как на улице Ивана Захарова, 19:

Впрочем, в Сургуте вполне можно найти прилично оформленные общественные пространства. Загвоздка в том, что эти пространства окажутся в нескольких центральных точках притяжения, до которых нужно еще как-то доехать (опять же — на машинах, и еще поискать места для парковок).

Давайте брать на вооружение удачные примеры: создавать децентрализованную систему качественных локальных небольших скверов, парков и прочих общественных «тусовочных» мест, которые бы не уступали тюменским, а превосходили их. Для этого нужно нанимать хороших архитекторов, обладать политической волей и сравнительно небольшим количеством денег.

Почитайте еще о том, как тяжело в Сургуте живется пешеходам. А еще — о том, как обстоят дела в «Затюменском» парке.