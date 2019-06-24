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Учимся делать скверы

Решил показать вам один тюменский сквер, который далек от огромных, дорогих и распиаренных на всю область «Гилевской рощи» или «Затюменского» парка. Небольшой сквер имени геолога Льва Ровнина, находится между двумя домами далеко не в центре города (тюменцы бы сказали «в микрорайонах» или «микрашах» — это значит, что более-менее на отшибе). Фотографии сделал во время вечерней прогулки, поэтому за освещенность не кусайтесь.

Площадь сквера — чуть меньше двух гектаров

Довольно много так называемых «плоскостных сооружений». Дети их активно эксплуатируют

А вот пространство для скейтеров. Такое, если честно, я увидел впервые именно здесь — до этого встречал деревянные конструкции, как в сквере Энергетиков в Сургуте

Кстати, покрытие тут прямо пружинит. Если ребенок грохнется с железяк — не ушибется

Много места выделено под зелень. В центре — искусственный холм со скамейками

И еще целая куча скамеек

Плоский фонтан, где очень любят носиться дети. Правда, какие-то умники его перегородили железными стойками, но народ их просто отодвигает и спокойно бродит среди струй воды. А совсем вечером там видно подсветку

Есть туалет, внешне выглядит более чем прилично, но про интерьеры ничего сказать не могу, не тестировал

К слову о разделении потоков между пешеходами и велосипедистами. Это делается вот так

Как бы выглядел подобный сквер на отшибе в Сургуте (кстати, вы знали, что бюджет Сургута не отличается размерами от бюджета Тюмени — при почти двукратной разнице в населении)? Мне кажется, примерно вот так, как на улице Ивана Захарова, 19:

Впрочем, в Сургуте вполне можно найти прилично оформленные общественные пространства. Загвоздка в том, что эти пространства окажутся в нескольких центральных точках притяжения, до которых нужно еще как-то доехать (опять же — на машинах, и еще поискать места для парковок).

Давайте брать на вооружение удачные примеры: создавать децентрализованную систему качественных локальных небольших скверов, парков и прочих общественных «тусовочных» мест, которые бы не уступали тюменским, а превосходили их. Для этого нужно нанимать хороших архитекторов, обладать политической волей и сравнительно небольшим количеством денег.

Почитайте еще о том, как тяжело в Сургуте живется пешеходам. А еще — о том, как обстоят дела в «Затюменском» парке.


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24 июня в 13:41, просмотров: 923, комментариев: 15


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Комментарии:
Альберт Леонов
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24 июня в 13:52
Вот тоже мне америку открыл! Построить так , любой дурак может! А вот собрать известных урбанистов, провести форум, потом комиссию, потом кучу всего...это только в Сургуте могут!
Вот показал нам, и что? Осуждения были? А мучительные согласования и выбор подрядчика? А возвращения не потраченных средств на счет обратно благотворителю? Не понятно, чем они в этой Тюмени занимаются!
444
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24 июня в 14:12
Все бы ничего, только на создание одного-единственного этого сквера потрачен 61 млн. рублей. В Сургуте придется отказаться от работ по обустройству территории в районе СурГУ 40 млн., обустройства парка в 40 мкр. 15 млн., обустройства сквера Театральный 5 млн. и от проектно-изыскательских работ по реновации сквера "Молодежный" 2 млн. Если уж вы хотите превосходить хотя бы Тюмень, не говоря о Москве... Готовы? Сомневаюсь.
Сергей Б
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24 июня в 14:24
Так ничё сквер, но лысый как в Монголии.
gunter
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24 июня в 14:27
Это не сквер, а замощенная плиткой площадка. Такую же сделают и у нас на Главной площади города у СурГУ, только больше и лучше.
Сергей Б
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24 июня в 14:32
И кстати дождь пойдет, куда бежать? Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка.
Flyer
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24 июня в 14:45
Местами неплохо, но вот то место, где куча скамеек сконцентрирована - это треш, если честно. Для чего такая плотность?
Вообще, в наших, да и в тюменских условиях хорошо бы защищать скамейки от атмосферных явлений, будь то дождь/снег или солнце.

Сравнивать бюджеты Сургута и Тюмени, равно как и Ханты-Мансийска не совсем корректно - это административные центры регионов, и они далеко не только бюджетом города довольствуются. К примеру, много благоустройства в ХМ осуществляется на окружном уровне и финансируется оттуда. А еще есть ресурсы федеральных дотаций, которые тоже зачастую перепадают региональным "столицам".
Альберт Леонов
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24 июня в 16:02
чего с СурГУ носимся?! Мне как жителю Черного мыса - не понятно зачем там делают? Мне не надо что там есть, мне надо тут, рядом с домом или Росичем. Что бы дети могли ходить а не возить их! Даже Сайма далеко для них. Что жители Черного Мыса не заслужили такой площадки? Или мало населению тут живет? Или другого сорта люди?
6xz34e
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24 июня в 16:02
Уважаемый Дмитрий!Вы правильно написали и наглядно представили свой материал,как могут выглядеть скверы в соседнем городе Тюмени.Посмотрите,какие велосипедные дорожки,Детские площадки.Именно на картинке про "велосипеды" Ваш коллега и освещал.что пешеходы и велосипедисты не должны "мешать" друг другу.А автотранспорт -в стороне-самый главный безопасный плюс.А также (для Альберта готовый "плюс")-это бесплатная туалетная комната.В любом сквере Тюмени.
6xz34e
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24 июня в 16:08
Альберт!По набережной речного вокзала ,для ознакомления с благоустройством набережной и сквера,сам мэр города и депутат Птицын глядели и советовались.Вы думаете.что-то измениться?На этом все и закончиться.Говоря русским языком-"побродили и забыли..."
Сергей Б 6xz34e
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24 июня в 16:12
На что это вы намякиваете, что бесплатная туалетная комната, это для Альберта готовый «плюс»?

Сергей Б
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24 июня в 16:19
Новый сквер у Богатыря отфотографируйте так же карасиво получится. Только что бесплатной туалетной комнаты для Альберта нет. Зато деревья есть. Оставили чуток.
6xz34e
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24 июня в 17:02
Сергей!Я поясню.Альберт много раз задавал вопрос про общественный туалет.В Тюмени в каждом сквере он имеется.Для "девочек",для "мальчиков" и для людей с ограниченными возможностями.Удобно.
Швондер
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24 июня в 17:16
Альберту поставить Сталина и туалет.
Швондер
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24 июня в 19:19
Хотя можно первое без второго. Все будут орошать так сказать подножие
Швондер
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24 июня в 22:51
Странное соотношение любви и ненависти

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