​Неделька зимнего лета

Мошенники, как клещи

Активизируются, гады, с «потеплением» социального климата, используя старый инструментарий и придумывая новый. Несколько десятков сургутян оказались вдруг бизнесменами против своей воли, на их имена в столице открыли более ста фирм. Теперь на их головы сыплются вопросы из различных московских инстанций, даже заведено несколько судебных тяжб. Проблема, вообще говоря, куда шире: добыть личные данные граждан – не бином Ньютона, а там делай с ними, что хочешь. Очевидно, необходимо что-то подкрутить в филармонии на законодательном уровне, иначе ситуация «без меня меня женили» может превратиться в массовую загвоздку.

Ну и лже-сотрудники Госпожнадзора по домам пошли, втюхивая гражданам не бесплатную установку пожарных извещателей. Сам по себе извещатель – предмет душеполезный, только в данном случае он извещает о том, что вас надули. Попадаются, как водится, в основном пожилые люди, привыкшие доверять «официальным» инстанциям. МЧС теперь помимо предупреждения о пожарах и прочих стихийных бедствиях предупреждает еще и о «левых» инспекторах. Придет к вам такой – не поленитесь оценить его форменную одежду, нагрудный жетон, служебное удостоверение, а для профилактики душевных возгораний можно и на работу позвонить, уточнить, служат ли данные граждане Отчизне, или своему карману.

Путин нам поможет

Ну а кто еще? За последние дни было зафиксировано минимум три случая попытки «настучать» Президенту о насущных проблемах бытия. Первый – это обращение тех же бизнесменов поневоле, читайте выше. Второе – от жителей улицы Каролинского, озабоченных активизацией строительства «чего-то похоронного» через дорогу. Там история вроде бы временно устаканилась, так что, возможно, Владимир Владимирович и не в курсе. Третий – самый вопиющий случай. Дачники, получившие от «Газпром трансгаз Сургута» «письма счастья» о саморазрушении, записали видео в надежде, что оно дойдет до Прямой линии с Президентом. Тут шансы были самые высокие, проблема, как-никак, совсем не локальная. Но жалоб много, Путин один – не сработало.

Инициатива наказуема

В каждом случае – по-разному. Решил бизнесмен достроить здание – получил в ответ негодование окрестных жителей. Да-да, тех самых, кто Путину писать собирался по поводу морга за окном. Другим повезло больше. Вот, например, у Югорского тракта кто-то принялся активно обустраивать пляжную зону – с домиками и ресторанным комплексом.Там вроде в окрестностях жилья не наблюдается, пара автосалонов плюс заправка, жаловаться особо некому. Что ж, дело неплохое, в городе не хватает подобных мест отдыха, лишь бы smokeontheriverне стал «дымом сигарет с ментолом». Ну, в смысле, не опошлилась бы идея. Иначе напишу лично. Естественно, Путину.

А еще активно обсуждается идея отдать муниципальный Центральный рынок в аренду на 25 лет частнику. Тот грозится все модернизировать по самые помидоры, сохранить профиль (то есть накормить граждан дешево и вкусно), да еще и небольшую аренду городу выплачивать. Депутаты чешут затылки – с одной стороны, аренда в 100 тыс. руб. в месяц маловата, с другой рынок гораздо больше убытков приносит в своем муниципальном состоянии. Знаете что? Я бы отдал. Пусть попробует. У нас так любят говорить о привлечении инвесторов, а как приходит человек с деньгами – начинают тут же его подозревать в, не дай бог, личной выгоде. Впрочем, если власти сами знают, как выйти из убытков, провести реконструкцию и сделать людям хорошо – вперед. Только чего ж до сих пор так не сделали?