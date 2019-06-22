​В Сургуте Ленин живее всех живых

Две недели назад, в аккурат к юбилею Сургута, журналист siapress.ru Олег Владимиров предложил подумать о переименовании проспекта Ленина в улицу Никольскую. Журналист считает, что разнарядных улиц Ленина много, а Никольская стала бы изюминкой города. Вот как только стал читать его статью, сразу увидел образ журналиста за работой над этой статьей.

Образ такой – Олег Владимиров сидит в доме в центре Минска на проспекте Ленина, рядом со станцией «Ленинские зори» минского метрополитена имени Ленина, недалеко от того места, где в 1898 году собрался первый съезд РСДРП (коммунистической партии), за окном играют и поют «…и Ленин такой молодой…», а в окно то и дело с улицы залетает кусочек до сих пор живого «красного» флага Беларуси. И вот в этом всем антураже журналист пишет: «Давайте вычеркнем имя Ленина из города Сургута… Ну, ладно уж, отправим его к черту на кулички».

Конечно образ – это шутка. Но меня, честно говоря, изумила такая позиция. И дело не в том, что я всеми руками и ногами борюсь за увековечивания памяти Ильича «в северных окраинах Союза». Просто мне кажется, во-первых, название «проспект Ленина» уже настолько укоренилось в городе, что представляет собой некий бренд. Не удивлюсь, что в скором времени сургутский проспект имени вождя мирового пролетариата останется один в нашей стране.

Ну, а во-вторых, знаете, я вот уже в названии «Ленина» вообще не слышу имени Владимира Ильича. Для меня это уже не фамилия и уж тем более не идеология. Наш проспект больше мне напоминает о реке Лене, а может просто о какой-то девушке Лене, или даже о какой-то лени (это когда работать не хочется).

Ну а что касается улицы Никольской, давайте скажем честно, если она и существовала в старом дореволюционном Сургуте (я не знаю), то находиться она могла только в периметре сегодняшних улиц Гагарина, Энергетиков и Энгельса, то есть где-то недалеко от мемориала Славы. И уж если это так, то давайте переименуем, например, улицу Энгельса в Никольскую, в том месте это хотя бы будет исторически логично притянуто за уши.

Вообще считаю, что улицы должны называться так, как их назвали в соответствующую эпоху. Если были дореволюционные улицы, то пусть они носят «имперские» названия – это касается возможного переименования Энгельса или Просвещения.

А уж если часть города построена в советские годы, то пусть даже кем-то нелюбимые «совковые» названия и остаются – Артема, Ленина, 50 лет ВЛКСМ и т.д. Город строится дальше и новых улиц полно – сегодня можно называть их новыми героями, сегодняшними известными сургутянами и россиянами.

И кстати, самый большой минус переименования улиц в том, что следующие поколения, живущие за нами, возьмут на вооружение этот опыт и опять начнут переименовывать. Уверяю вас, новые поколения, если захотят, с легкостью найдут в названиях «Захарова», «Билецкого», «Показаньева» что-нибудь крамольное и запрещенное. Мне кажется, что надо жить со всей историей, какая у нас есть, а не белить ее каждый раз на новый лад.

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