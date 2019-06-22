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​В Сургуте Ленин живее всех живых

Две недели назад, в аккурат к юбилею Сургута, журналист siapress.ru Олег Владимиров предложил подумать о переименовании проспекта Ленина в улицу Никольскую. Журналист считает, что разнарядных улиц Ленина много, а Никольская стала бы изюминкой города. Вот как только стал читать его статью, сразу увидел образ журналиста за работой над этой статьей.

Образ такой – Олег Владимиров сидит в доме в центре Минска на проспекте Ленина, рядом со станцией «Ленинские зори» минского метрополитена имени Ленина, недалеко от того места, где в 1898 году собрался первый съезд РСДРП (коммунистической партии), за окном играют и поют «…и Ленин такой молодой…», а в окно то и дело с улицы залетает кусочек до сих пор живого «красного» флага Беларуси. И вот в этом всем антураже журналист пишет: «Давайте вычеркнем имя Ленина из города Сургута… Ну, ладно уж, отправим его к черту на кулички».

Конечно образ – это шутка. Но меня, честно говоря, изумила такая позиция. И дело не в том, что я всеми руками и ногами борюсь за увековечивания памяти Ильича «в северных окраинах Союза». Просто мне кажется, во-первых, название «проспект Ленина» уже настолько укоренилось в городе, что представляет собой некий бренд. Не удивлюсь, что в скором времени сургутский проспект имени вождя мирового пролетариата останется один в нашей стране.

Ну, а во-вторых, знаете, я вот уже в названии «Ленина» вообще не слышу имени Владимира Ильича. Для меня это уже не фамилия и уж тем более не идеология. Наш проспект больше мне напоминает о реке Лене, а может просто о какой-то девушке Лене, или даже о какой-то лени (это когда работать не хочется).

Ну а что касается улицы Никольской, давайте скажем честно, если она и существовала в старом дореволюционном Сургуте (я не знаю), то находиться она могла только в периметре сегодняшних улиц Гагарина, Энергетиков и Энгельса, то есть где-то недалеко от мемориала Славы. И уж если это так, то давайте переименуем, например, улицу Энгельса в Никольскую, в том месте это хотя бы будет исторически логично притянуто за уши.

Вообще считаю, что улицы должны называться так, как их назвали в соответствующую эпоху. Если были дореволюционные улицы, то пусть они носят «имперские» названия – это касается возможного переименования Энгельса или Просвещения.

А уж если часть города построена в советские годы, то пусть даже кем-то нелюбимые «совковые» названия и остаются – Артема, Ленина, 50 лет ВЛКСМ и т.д. Город строится дальше и новых улиц полно – сегодня можно называть их новыми героями, сегодняшними известными сургутянами и россиянами.

И кстати, самый большой минус переименования улиц в том, что следующие поколения, живущие за нами, возьмут на вооружение этот опыт и опять начнут переименовывать. Уверяю вас, новые поколения, если захотят, с легкостью найдут в названиях «Захарова», «Билецкого», «Показаньева» что-нибудь крамольное и запрещенное. Мне кажется, что надо жить со всей историей, какая у нас есть, а не белить ее каждый раз на новый лад.

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.


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22 июня в 10:01, просмотров: 1096, комментариев: 22


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Комментарии:
444
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22 июня в 10:17
А, по-моему, этот текст и есть отказ от своей
444
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22 июня в 10:47
А, по-моему, этот текст и есть самый настоящий отказ от своей истории, какая у нас есть. Отказ что-либо знать о тоталитарном советском прошлом, о палаче Ленине, об античеловеческой советской псевдо-коммунистической идеологии, принесшей столько горя на российскую землю, о политических репрессиях и целенаправленном отстранении русского народа от власти, превращении его в стадо, которое только и было способно, что единогласно одобрительно мычать любой высочайшей дряни, любому государственному преступлению. Ленин, видишь ли у него не ассоциируется с Лениным. Совсем уже от предчувствия отпуска размягчились... О следующих поколениях он беспокоится, цинично отвергая историю своей страны, саму возможность делать выводы из ошибок и преступлений предков, судить преступников и убийц. Исподволь оправдывая преступления и нынешнего антиконституционного никем не избираемого, никому не подконтрольного вечного путинского режима.
444
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22 июня в 10:48
Еще бы в Москве при следующей власти не переименовали улицу Кадырова, появившуюся вопреки городскому закону, запрещающему присваивать улицам Москвы имена известных граждан ранее, чем через 10 лет после их смерти. Или в Питере мост Кадырова на проспекте, извините, Героев, наименование которого в честь Кадырова было отвергнуто на поимённом голосовании Топонимической комиссии: «ЗА» высказались 5 членов комиссии, против — 11.
444
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22 июня в 11:24
Судя по тому, как потрудился безымянный бюджетный тролль, автор действительно оправдывает преступления не только якобы забытого им Ленина и советского тоталитарного режима, но и нынешнего антиконституционного никем не избираемого, никому не подконтрольного вечного путинского режима.
6xz34e
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22 июня в 13:14
Антон!Поддержу.Новые улицы-новые названия.Переименовать "безболезненно" для жителей города -автобусные остановки,например "Техноцентр".А улицу,потом документ жителя,никакие "медвежьи (государственные)услуги" -НЕ В ПОМОЩЬ будут. а только трата времени.
444
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22 июня в 14:14
Никаких проблем с документами при переименовании улиц не существует. Документы меняются в обычном ритме, в 20 и 45 лет. Старые почтовые адреса действуют до упора.
Сергей Б
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22 июня в 14:40
Так в начале советской власти и делали – переименовывали, перелицовывали и стирали историю в угоду новой власти.

Можно, переименовать улицу Ленина, можно, убрать где можно из источников информацию об СССР, можно, вообще вытравить из головы часть этой истории. И тогда получится замечательно. В угоду новой власти. Ничего не было, не СССР, не гос. предприятий, которые создавались гражданами всего СССР фактически за паек. Пришел Путин с сотоварищами освоил Сибирь и понастроил предприятий на благо граждан, трудись не хочу.
Марина Соболевская
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22 июня в 14:48
автору - огромное уважение! именно так мыслят нормальные люди! С уважением к своей истории. Какой бы грустной и неоднозначной она ни была!
444 Марина Соболевская
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22 июня в 17:10
Нормальные люди не забыли, кто такой Ленин, и что он с Россией и русским народом сделал. Только ничего не помнящие манкурты готовы закрывать глаза на преступления против граждан России и славить палачей.
йося 444
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22 июня в 19:33
Нормальные люди помнят Владимира Ильича, и никогда не забудут, в отличии от тупых недоносков пишущих небылицы и несусветную чушь, пытающихся навязать бесноватое антисоветское мнение, проплаченное им проклятыми империалистами, целью которых является окончательно развалить нашу Великую Родину, Владимир Ильич всегда в наше сердце и никакие происки проклятых пособниковне сотрут его Велиое Имя из наших умов!
Да Здравствует Великий Ленин и дело его живет и по сей день.Урра Товарищи!
Сергей Б
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22 июня в 20:57
Я прям встал и начал аплодировать. Не Ленину конечно. Йосе…
444 йося
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22 июня в 21:10
Браво, Йося! Так безжалостно поиздеваться над новоявленными "ленинцами"! Брависсимо!!!!! Ох, Йося, молодец!!! Это просто шендевр: "Да Здравствует Великий Ленин и дело его живет и по сей день.Урра Товарищи!" Урррааа!!!
йося
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Сегодня в 00:08
Не пацаны вы че я в натуре почти искренне, вот например у меня около школы Великий Дедушка стоял он встречал меня 10 лет 1 сентября, а после окончания 10 проводил во взрослую жизнь, а потом он пропал, а потом нашелся и сейчас я за ним ухаживаю, травку посеял, цветочки потом, когда травка укоренится, вам вот ржачно, а для меня это моя истоия мое детство, и я не иронизирую, была бы возможность фотку прикрепить показал бы, поэтому не надо пыли все ништяк, Вован был есть и будет, а вы хоть ус.итесь гнать пургу всяку.
Сергей Б йося
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Сегодня в 00:30
Так вы с Альбертом Леоновым скооперируйтесь. У него голова Сталина есть. Одна голова хорошо, а две лучше.
444 йося
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Сегодня в 10:02
сургутянка
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Сегодня в 11:18
Странно, что в нашей же стране есть люди подобие Гитлеру, который главной целью своей жизни поставил уничтожение всего того, что с большими усилиями строил советский народ по Ленинскому пути. Мне запал в память случай. Однажды на работе, в кругу сослуживцев зашёл разговор о Ленине. Одна из новеньких слушала, слушала и спросила - а кто такой Ленин? Она была с Украины. Много таких теперь у нас? И среди них могут быть преподаватели в школах, которые действительно не знают кто такой Ленин? Теперь будут предлагать уничтожить, спрятать вождя. Фашисты получили по заслугам.
йося Сергей Б
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Сегодня в 16:26
Таки почему нет, предложу, если возражать не будет и Иосифу Виссарионовичу место найдется!
Альбэ, ты кстати подумай, с тобой свяжутся, обсудят че почем, и ежели че, то вот тебе и пожалуйста.
Сергей Б
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Сегодня в 16:46
Ну берегись народ. Гражданская война, репрессии и деприватизация назревают. По новой коммунизьму строить будем. В прошлый раз не получилось.

Сергей Б йося
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Сегодня в 17:03
А вы с Альбертом как в Нижнем Тагиле люди, объявите себя «гражданами СССР». Новую Россию они не признают и посему коммуналку не платят. И вообще хорошо на двух стульях пристроились, кредиты в том числе ипотечные берут как в новой России и не отдают, потому что они СССР. Короче качают бабло потихоньку из новой России в свой СССР. Судебные приставы тревогу бьют, говорят, что у этих «граждан СССР» целая организация и везде свои люди, и в банках, потому и дают кредиты лицам с плохой кредитной историей. Но походу судебные приставы сами «граждане СССР». Городок то у них маленький, кстати, численность населения как в Сургуте.
Сергей Б йося
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Сегодня в 17:10
Вот и пригодится проспект Ленина в Сургуте. Свой памятник Ленину поставишь на кольце пересечения с проспектом Мира, и указующая рука в сторону офиса СНГ.
Сергей Б
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Сегодня в 17:51
Вот Альберт то, если «гражданином СССР» станет, то и налоги за яхту платить не придется. А то жалуется постоянно. Впрочем, тогда яхту у него совсем отберут. Раскулачат, как буржуя.
444 сургутянка
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Сегодня в 18:26
Ой, еще одна! Над Йосиным еще не отсмеялись, и она туда же. Так живот надорвать можно "Фашысты любимого Ленина с советского пути сбили!"
Йося уже все про "фашыстов" написал: "Владимир Ильич всегда в наше сердце и никакие происки проклятых пособниковне сотрут его Велиое Имя из наших умов!
Да Здравствует Великий Ленин и дело его живет и по сей день.Урра Товарищи!"

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Мнения

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