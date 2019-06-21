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В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»

22 и 23 июня в Сургуте будут обсуждать проекты, направленные на развитие креативной экономики региона. Мероприятие пройдет в формате форсайт-сессии, по итогам которой самые позитивные проекты будут включены в соответствующий законопроект и направлены в правительство ХМАО.

Организатором выступил центр прикладной урбанистики Сургута во главе с руководителем Сергеем Зверьковым.

Теперь конкретно:

Что такое креативная экономика?

Она же — экономика знаний. Это особый сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности. Сюда относится, например, архитектура, кинематография, дизайн, интерактивные развлекательные и образовательные программы и т.д.

Креативная экономика призвана сформировать привлекательный инвестиционный климат, способствовать росту социального согласия и развитию социальной сферы, модернизировать сферу образования.

Зачем это России?

При правильном подходе к креативной экономике государство может получать с нее неплохой доход. Например, в развитых странах доля ВВП от креативной экономики в среднем доходит до 9 процентов. В России сейчас — менее 1 процента.

Зачем это Сургуту?

Сургут за последние пятьдесят с лишним лет глубоко погрузился в нефтегазовую сферу, но на сегодняшний день все чаще звучит вопрос: что будет, когда нефть кончится? Тем более, что и нефтяники уже потихоньку покидают город. Например, В 2017 году в Петербург переехала «Газпром Переработка». А в начале 2019 года ходили слухи о переезде туда же ПАО «Сургутнефтегаз».

Поэтому Сургуту уже сейчас (уже давно) стоит задуматься о том, что еще предложить России во имя своего дальнейшего существования. С этим как раз и может помочь креативная экономика, выступив в качестве источника роста НЕэнергетического экспорта.

Короче говоря: это то, что Сургут и ХМАО смогут в будущем предложить стране кроме своей нефти.

«Вариантов немного: либо уезжать, либо оставаться и что-то делать. Следующий уровень развития творческих компетенция — это коллаборация, сотрудничество, — говорит Сергей Зверьков. — Это нужно для создания среды, чтобы получилось удержать наш творческий, креативный пласт, чтобы эти люди оставались и создавали в регионе новые сервисы, услуги, продукты. Мы работаем на чистом энтузиазме, но, судя по мировому опыту, невозможно добиться успеха без поддержки государственного сектора. И сейчас мы, к счастью, видим интерес правительства Югры и губернатора.

Сейчас очень много говорят о развитии несырьевого сектора, что-то для этого делается, но по факту ничего не меняется. Хотя государство в этом должно быть более чем заинтересовано, ведь в этом есть огромная выгода. Например, в таких странах как Великобритания и США доля креативной экономики в ВВП составляет 60-65 процентов»

Как это работает?

На данный момент, в России нет нормативно-правого акта, регулирующего сферу креативной деятельности. Как заявляют в своей программе организаторы форсайт-сессии, которая пройдет на выходных, у Югры есть возможность стать первым субъектом в РФ, создавшим такой нормативный документ. И тем самым усилить творческий капитал региона.

«Здесь действительно необходимо учитывать мнение общественности, запросы профессионального сообщества. Именно поэтому мы запустили краудсорсинговый проект, в ходе реализации которого будет достигнуто понимание, какие регуляторные механизмы потребуются в данной сфере. Это интернет-площадка, на которую можно зайти двумя способами. Первый – через раздел «Неравнодушный гражданин» портала «Открытый регион – Югра». Здесь размещены все крауд-проекты, проведенные в рамках деятельности окружного департамента общественных и внешних связей и центра «Открытый регион». Их можно изучить и посмотреть результаты. Второй способ – напрямую на сайт «Развитие креативной экономики Югры», — отметил начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Александр Деменко.

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Не забудьте прочитать блог Дмитрия Щеглова «Не та урбанистика».


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Сегодня в 15:47, просмотров: 251, комментариев: 0


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