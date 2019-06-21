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В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу

Всего в городе в год создается порядка трех тысяч рабочих мест для подростков, но их не хватает

Фото Т. Полещук
Фото Т. Полещук

Жительница Сургута Т. Полещук возмутилась в соцсетях тем, что подростки вынуждены с пяти утра занимать очереди возле МАУ «Наше время», которое занимается трудоустройством молодежи. «Моему возмущению нет предела! Вот такая картина в пять утра на крыльце «Нашего времени». Дети составляют списки, чтобы устроиться на работу. Неужели администрация города не может обеспечить всех желающих подростков работой? Что у нас маленький город?» — пишет горожанка.

СИА-ПРЕСС разобрался, откуда очереди на крыльце «Нашего времени», что предпринимается по этому поводу в учреждении, где в Сургуте трудоустраивают подростков и сколько им платят.

МАУ «Наше время» трудоустраивает молодых людей 14-30 лет по семи специальностям: рабочий по благоустройству населенных пунктов, гладильщик, официант, оператор стиральных машин, швея, трафаретчик и подсобный рабочий.

«В год создается 1400 мест, большая часть в летний сезон: по 320 мест в июне, июле и августе. По 100 мест в месяц из них — квотируемые, — рассказала СИА-ПРЕСС директор МАУ «Наше время» Елена Любашина. — Чтобы подростки не занимали очереди, в будущем мы планируем организовать электронную запись, но это займет определенное время».

Мест на всех, естественно, не хватает, поэтому тех, кому не посчастливилось трудоустроиться в текущем месяце, вносят в список на следующий. Бывает и так, что подростков из списка вызывают на работу раньше, если кто-то отказывается от предоставленного места.

В прошлом году МАУ «Наше время» были трудоустроены 2 247 сургутян от 14 до 30 лет (272 — на постоянную работу). Отметим, что большая часть из них — дети с 14 до 18 лет — 97 процентов.

В среднем за месяц сургутские подростки зарабатывают семь-девять тысяч рублей, работая до четырех часов в день.

Также трудоустройством несовершеннолетних занимается Сургутский центр занятости, который сотрудничает как с МАУ «Наше время», так и с другими организациями, готовыми принять на работу молодежь.

«С начала года и по 19 июня в Сургуте было создано 860 рабочих мест для детей с 14 до 18 лет. На этих местах поработали 866 человек, — сообщила СИА-ПРЕСС директор ЦЗН Ирина Мочалова.Зарплата молодежи зависит от отработанного времени, в среднем составляет семь тысяч рублей, в летний период немного больше».

СИА-ПРЕСС пригласил на онлайн-интервью директора МАУ «Наше время» Елену Любашину, чтобы поговорить о проблемах трудоустройства молодежи в Сургуте. В скором времени на сайте siapress.ru, появится анонс, в комментариях под которым вы сможете задать спикеру интересующие вас вопросы по теме.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 385, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 14:49
"трафаретчик" - этих вакансий в телеграме море, и без очередей
Лев Гер
не нравится
Сегодня в 17:30
Какая же это жесть. Что за отстой творится в наше время в «Нашем времени»? Какие нафиг прачки, швеи и уборщики? Неужели это интересно современной молодёжи? Или у молодёжи нет альтернативы? Как учреждением для молодёжи может управлять Тётя преклонных лет, которая, по-любому не знает слово «миллениалы» и потребности поколения Z. Очень интересно посмотреть онлайн интервью.
Dochimacho Лев Гер
не нравится
Сегодня в 18:13
Дружок, МАУ даёт возможность подросткам РАБОТАТЬ по тем вакансиям, которые востребованы, а не развлечением занимается. Кстати, тётя далеко не преклонных лет и слово "миллениал" и поколение Z прекрасно знает. И ещё знакома с понятиями "дисциплина", "ответственность" и "уважение", чего и тебе желаю.
Лев Гер Dochimacho
не нравится
Сегодня в 18:45
Ага, заметна дисциплина, что аж дети чуть не поубивали друг-друга в очереди.

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