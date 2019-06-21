Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на статью главного редактора портала Дмитрия Щеглова «Протестуйте! Это помогает». Публикуем этот комментарий полностью.

Заголовок хороший и универсальный. От одиночных бытовых пикетов до многотысячных митингов и забастовок. Не жалуйтесь, не просите – протестуйте, это помогает.

Но вот пока только граждане протестуют в основном по «бытовым» вопросам, дружно демонстрируя интересы на уровне совка. Основа благосостояния и корень бытовых проблем – доходы, которые занижены в несколько раз, пока никого не интересуют. Может, потому, что схемы протестов против низких доходов сложнее, чем, скажем, на кураже выйти против строительства храма или организовать одиночные пикеты за выплату обещанных субсидий. Скажем так, пока опция доходов для мозгов большинства граждан недоступна. Но автор верно подметил: начало положено, и становится очевидным, что протесты… помогают. Может со временем и до остального мозги дойдут. Но вряд ли через выборы.

Существующие выборы — это чуждая большинству граждан площадка, площадка противоборствующей стороны. Той стороны, которая сосредоточила в своих руках все государственные ресурсы и рулит, в том числе, посредством существующих выборов, извлекая максимальную прибыль из природных и людских ресурсов. Бытовые протестные движения их тоже скорее всего устраивают. Демократия же. Иллюзия, как и демократические выборы.

Вот если граждане начнут консолидироваться и создавать свои «негосударственные» общественные организации, свои площадки со своими «негосударственными» лидерами, тогда, наверное, могут произойти принципиальные изменения в жизни и благосостоянии россиян. Но это очень сложно все, особенно в такой замороченной стране как Россия.

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