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​Может, вернём практику СССР: отучили врача и отправили работать на несколько лет куда государство укажет

Посмотрел прямой эфир вопросов президенту, но после обсуждения медицины нервов смотреть не хватило...

«Нет очередей к узким специалистам». Супер! А мне участковый педиатр сказала как-то месяцев несколько назад, что талончик к аллергологу мы сможем дождаться не раньше, чем через год – и это с учетом того, что у ребенка заболевание диагностировано. Зато при «неожиданном» появлении корреспондента прямой линии в поликлинике очереди волшебным образом «пропадали». Но людей всех просветить не успели, и они говорили правду...

У меня возник вопрос как у налогоплательщика: президент поручил правительствам регионов решать вопрос с жильем (за счет налогоплательщиков, учитывая, что бюджеты регионов не резиновые, а нацпроекты еще пригружают) для врачей сельских – а на что тогда подъемный миллион дают (за счет налогоплательщиков)? Это первый вопрос, из него второй: государство учит этих врачей бесплатно, предоставляя общежития и стипендии (опять же, за счет налогоплательщиков).

Так может быть посмотреть практику Советского Союза: отучили врача, потратили денежку на его содержание, пока он учился, – может быть, он должен отработать 3-5 лет на этих самых налогоплательщиков там, где требуется его труд. В городе, в селе – неважно, но обязательно везде, кому как жребий упадет. А лучше, может быть, городских – в село, чтобы видели другую жизнь и менталитет людей.

Не хочешь – верни государству потраченные средства. Ведь в военных вузах это действует. Да и вообще, пересмотреть, может, подход государственный к высшему образованию. Например, за деньги налогоплательщиков учить специалистов чуть больше, чем планово требуется, а остальные либо за свой счет, либо пусть идут в рабочие профессии.

Помню, звонит лет пять назад друг и говорит: в универе открыли под человека кафедру, набрать людей срочно надо на бюджетные места, давай ветеранов твоих быстренько зачислим, а то на следующий год кафедра под угрозой закрытия будет...

Непопулярно это все, поэтому и не пойдем таким путем. Конкуренция среди вузов начнется, сокращение кадров, людям придется работу искать, переквалифицироваться. Поэтому, легче тратить деньги налогоплательщиков... Печально, граждане. Грустно, други мои...

P.S. А кто дояркам будет компенсировать и повышать зарплату, или животноводам? Никто – они же на частника работают, в лучшем случае частника будем понужать, не обращая внимание на то, что у него за копейки произведенный продукт скупают.
Кто представителю торговли поднимет зарплату, сантехнику, строителю? Частник? Да нет, он тоже не поднимет, его тоже «крепят» по полной, все, кому не лень. А ведь без них, без людей, которые встают раньше солнца и ложатся после его захода, жизнь врача не получится ни в городе ни в селе. А эти люди обычно пахать начинают лет с 14, и пашут, пока некоторые (не все) студенты «учатся»...

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Сегодня в 12:46, просмотров: 202, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:06
"Так может быть посмотреть практику Советского Союза: отучили врача, потратили денежку на его содержание, пока он учился, – может быть, он должен отработать 3-5 лет на этих самых налогоплательщиков там, где требуется его труд." - гражданин, если вы не понимаете как устроена экономика, то не пытайтесь вот даже лезть. Занимайтесь войнушками.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:08
Какой дремучий неолитический совок в голове у - еще не старого - человека. Так давайте уже в феодальный, нет, лучше в рабовладельческий строй вернемся. Автор, иди маршируй у памятников Отцу и Сыну
Моби
не нравится
Сегодня в 13:09
"Так может быть посмотреть практику Советского Союза" - кстати, чо там - сильно тогда помогла та практика? Или забыл уже.

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