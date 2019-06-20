​Протестуйте! Это помогает

Жители домов на улице Каролинского выступили против стройки морга и магазина ритуальных услуг под их окнами – успокаивать народ пришлось работникам администрации. Сургутяне с улицы Крылова, 38, протестуют против тяжелой техники, которая будет ездить по их двору во время строительства школы в 39-м микрорайоне. До этого несколько жителей улицы Профсоюзов взбунтовались против внезапной пересадки елок из их скверика на Мемориал Славы. Дольщики до момента большой встречи с губернатором регулярно выходили на улицы, администрации города и Югры пикетируют молодые семьи, вылетевшие из программ компенсации ипотечной ставки.

Мои коллеги, наблюдая за этой активностью сургутян, в сердцах бросают: «Им бы только протестовать!»

А я думаю (про протестующих): «Молодцы! Так и надо!»

Я уже не первый месяц без остановки вещаю про «новую политическую реальность» и про то, что почти в любой ситуации властям следует советоваться с народом, привлекать его к обсуждению и решению проблем, а мне в ответ твердят: «Все бесполезно, нечего протестовать, ничего сделать нельзя, народ у нас забитый, глупый, неготовый ни к каким переменам, ему бы только сильную руку, чтобы указывала направление и била по шапке, дабы не думал о себе много».

Вы действительно так думаете?

Протест развернул ситуацию с храмом в сквере в Екатеринбурге.

Протест как минимум заморозил ситуацию с мусорными полигонами в Шиесе Архангельской области, и я почти уверен, что она будет развернута, как в столице Урала.

Протест освободил невиновного в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова.

Протест привлек внимание руководства Югры к проблемам дольщиков, которыми теперь чуть ли не в ежедневном режиме занимается замгубернатора и держит на контроле Наталья Комарова.

Крохотный протест в виде нескольких жителей одного дома на Профсоюзов, в конце концов, остановил выкапывание родных для них елок в местном сквере. И вы мне будете дальше доказывать, что возмущаться бесполезно?

Протрите глаза и поймите: россияне только начинают ощущать вкус волшебной возможности мирно собраться, поговорить с руководством и повлиять на окружающую действительность. Сколько лет (десятилетий) они были лишены этой опции – и тут нате. Если вы вдруг не заметили, власть только на возмущения, выступления и протесты и реагирует – хотя, понятное дело, не всегда. Но ни на что иное точно не реагирует.

Мне скажут (и уже говорили, причем в довольно высоких кабинетах), мол: как жить в мире, где каждый чих нужно согласовывать с людьми? Это ведь умом тронуться, сколько нужно делать лишней работы!

А я скажу: элементарно, нужно просто восстановить (точнее, построить) систему обратной связи с гражданами, и жить точно так же, как живет весь цивилизованный мир. То есть: не строить где попало что попало без обсуждения с людьми, не вырубать деревья без предупреждения и объяснения, и еще много-много разных «не», которые приняты в странах первого мира. В этом нет ничего постыдного и предосудительного – даже в администрации президента, кажется, уже догнали, поэтому рекомендуют всем политическим кураторам обязательно организовывать работу с гражданами на местах, дабы не допускать протестов.

А знаете, какая система обратной связи работает еще лучше, чем протесты? Выборы. Не сегодня-завтра они начнут возвращаться. Как говорится, запомните этот твит.

Почитайте подробнее об истории, произошедшей на улице Каролинского в Сургуте, когда жители возмутились строящимся под их окнами моргом.