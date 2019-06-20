​Плата за тепло: очередной бред

Федеральные издания пишут, что со следующего года плату за тепло с россиян будут брать в зависимости от этажности домов, и для жителей нижних этажей тариф будет выше.

Иезуитская инициатива властей. Первые этажи должны платить больше. С какой балды?!

Наоборот, на верхних этажах настолько тепло от всего здания, что люди не отапливают квартиры. И они, получая дармовое тепло от нижних этажей (где оплачивают жители 1-4 этажа по повышенному тарифу!), оказываются в привилегированном положении. И только лишь потому, что в наших домах – не индивидуальные системы отопления, как во всем мире, где каждый регулирует теплопотребление сам. Потому что бестолковые строители на протяжении 50 лет так и не научились строить грамотно инженерные системы. В итоге нижние этажи мерзнут (и вынуждены врубать батареи на полную мощность), а верхние – живут с открытыми окнами.