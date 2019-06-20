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​Говорят, что центральный рынок Сургута могут сдать в аренду на 25 лет. Кому сдать? Зачем? Что город получит взамен?

Пять главных вопросов о «почти концессии» главного рынка

Центральный рынок Сургута может быть передан в аренду частному бизнесу на 25 лет. Такой вариант развития событий накануне презентовало руководство муниципального предприятия. СИА-ПРЕСС разобрался в этой истории и ответил на пять главных вопросах о потенциально очень крупной и важной для города сделке.

Кто придумал сдать рынок в аренду бизнесу?

Официально с таким предложением вышел сам бизнес – в администрацию города обратился Андрей Парахневич, владеющий компанией «Фудмастер» (в ее орбите, в частности, рестораны «Вилка-ложка», «Перчини», а также базирующийся в здании рынка «People’s»). Он предложил городу взять объект (за исключением гостиницы «Кедр» и магазина обуви «Комфорт») в долгосрочную аренду на 25 лет с ежемесячной оплатой в 100 тысяч рублей. В таком случае он готов вложить 68 млн рублей в ремонт рынка и модернизацию оборудования, и в конце срока аренды передать все городу – по своей сути это классическое концессионное соглашение.

Разве 100 тысяч в месяц – не дешево?

Если пересчитать торговые площади – 1774 квадрата – на предлагаемую бизнесом плату в 100 тысяч рублей, то выйдет примерно 56 рублей за квадрат в месяц, то есть очень мало. «А вы посмотрите, сколько рынок приносит городу сейчас. Убыток в 7 млн рублей», – сказал на это в разговоре с СИА-ПРЕСС депутат городской думы Владимир Болотов, отметив, что в любом случае предложение от «Фудмастера» интересное и его нужно обсуждать и торговаться, как это всегда делают бизнесмены.

Зампредседателя думы Артем Кириленко, отвечая на вопросы СИА-ПРЕСС, пояснил, что плата в 100 тысяч рублей за месяц едва ли сохранится, так как существуют четко прописанные в законе параметры аренды муниципального имущества. «Если посмотреть на нынешние нормативы, то плата за аренду рынка составит порядка 22 млн рублей в год (1,8 млн в месяц). Мы можем временно снизить эту сумму вдвое – на объем средств, которые предприниматель вложит в рынок, тогда несколько лет он будет платить 11 млн в год – но и при такой ставке вряд ли сможет извлекать прибыль», – считает Кириленко. Однако дума может своим решением снизить нормативную стоимость аренды.

Справка СИА-ПРЕСС: в настоящий момент годовая выручка МУП «Центральный рынок» составляет около 30 млн рублей в год, расходы на зарплаты – порядка 16 млн рублей, операционные расходы 21 млн рублей (из них 9,5 млн рублей – коммунальные услуги), итого чистый убыток в 2018 году составил 7 млн рублей. Еще хуже ситуация была в 2015 году (убыток 9 млн рублей) и 2014 году (убыток 14 млн рублей). В 2016-2017 годах рынок терял примерно по 1,7-2 млн рублей.

Какие от этого плюсы для города?

Сургут передаст бизнесу плохо управляемый и убыточный актив, а взамен получит нормально функционирующий объект в центре города и какую-то прибыль в бюджет. Вообще давно пора было отдать рынок в аренду или приватизировать – такое мнение в разговоре с СИА-ПРЕСС высказал бывший директор департамента имущественных и земельных отношений городской администрации Сергей Полукеев: «Это хорошая идея, тем более, что речь идет об аренде, то есть город не потеряет имущество. Бизнес, который вышел с предложением, хорошо показал себя в Сургуте, и нет сомнений, что он сможет управлять рынком. Нужно только тщательно утрясти все юридические и финансовые нюансы».

Сам Андрей Парахневич пока воздержался от комментариев по поводу возможной аренды рынка, сославшись на то, что пока вопрос находится на начальном этапе обсуждения.

Есть какие-то подводные камни?

Конечно. Так, например, двояко выглядит предложение «Фудмастера» о модернизации рынка за 68 млн рублей. С одной стороны, это здорово, но, с другой, предприниматель предлагает оставить «неотделимые улучшения» (то есть весь ремонт) собственностью арендатора в том случае, если произойдет досрочный разрыв договора. Проще говоря, в этом случае город обязуется оплатить весь ремонт рынка, если аренда по тем или иным причинам закончится хоть на 24-м году. «Это большой риск для бюджета», – сказал Артем Кириленко.

Также есть нюанс с приоритетным правом выкупа арендуемого у города имущества. Если какой-либо бизнес возьмет рынок в аренду напрямую у администрации Сургута, то через несколько лет по закону получит приоритетное право выкупа объекта за заведомо удобную для себя цену – без каких-либо торгов и конкуренции. Этот вопрос тоже надо будет отрегулировать.

Кто в итоге примет решение?

Так как речь идет об управлении городским имуществом – окончательное решение за думой города. Приниматься оно будет не сегодня и не завтра – пока депутаты совместно с представителями администрации, рынка и потенциального арендатора создали рабочую группу, где будут обсуждать все вопросы. Источники СИА-ПРЕСС в администрации Сургута пока осторожно высказываются на эту тему и воздерживаются от прогнозов, но судя по настроению депутатского корпуса договоренность с бизнесом об аренде рынка вполне достижима. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Если вы пропустили начало этой истории – почитайте (и посмотрите), как идею об аренде рынка презентовали в думе Сургута.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 279, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:26
Есть еще один вариант: поменять администрацию и думу.

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