​Пристрелите старушку

Из серии #немогумолчать. Прочитал лютое воззвание Артема Кириленко про «восстанавливать Дом пионеров» и прямо забулькало во внутренних органах. Сколько, Роскомнадзор бдит, можно?! Поясню: одна из первых моих публикаций в жизни, аки журналиста, еще не профессионального, а начинающего, стажера, была как раз из Дома пионеров. Ровно на эту тему – покосившиеся стены, проваливающийся пол, провисающий потолок, гнилье и «давайте что-то делать». Какой это был год? Самое-самое начало девяностых, скоро будет тридцать лет как. Там еще какая-то жизнь теплилась, кружки, какие-то самоделкины…

Шли, как говорится, годы. Дом пионеров периодически всплывал в медийной повестке как своеобразная лакмусовая бумага для любителей пунктуации во фразе «снести нельзя сохранить». Я, как примерный пионер и борец за правое дело (а у меня еще мама там учительницей работала), всегда ставил запятую после второго слова. Прям верил властям, обещавшим реконструкцию и возрождение, Дом дружбы народов и что там еще мыслилось. Ну, Роскомнадзор мне в печень, история же! Прямо скрипит и дышит. Во всем мире подобные здания спасают, не взирая на бюджет.

Сколько таких волн было, сколько публикаций, сколько бумажных копий переломано! Жук-короед, старожил Дома пионеров, прям удивился бы, если б узнал. Вокруг тихо выросла Долина нищих, карма городская бесповоротно была поправлена недалеким Кафедральным собором и лубочным Старым Сургутом за речкой, да и «Возрождение» – вот же оно, аккурат за собором топорщится. Чего вам еще? Зачем воскрешать фантомы? Для чего реанимировать труху? По какой, Роскомнадзор, причине беспокоить жука?

У меня созрело контрпредложение – снести Дом пионеров к чертовой бабушке. Пристрелить старушку, чтоб не мучилась. В переносном, Роскомнадзор, смысле. Чтобы не дать очередной генерации политиков скакать на данном трупе, иносказательно говоря. Камлать на теме истории и возрождения. Добейте, ради Роскомнадзора, этого Боливара, на котором кто только не ездил, сделайте такой гуманный жест, желательно – молча. Поставьте там кафеху с шаурмой или торговлю запчастями наладьте, шиномонтаж тоже подойдет. Сделайте то, что у вас реально получается.

Или отреставрируйте, сохраните, приумножьте, порадуйте карму. Только также молча. Хватит, натурально, слов. Уже давно все приличные слова на эту тему закончились.