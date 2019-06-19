«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»

Городские тепловые сети не должны возмещать ущерб за вырубку деревьев на улице Островского в Сургуте. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил советник главы города Александр Оверчук.

Напомним, в начале июня жителей улицы Островского возмутило то, что во время ремонта теплотрассы ГТС вырубили большое количество зеленых насаждений. Сургутяне интересовались, как предприятие возместило причиненный ущерб, а если не возместило — то почему.

Чиновники поясняют, что оплата восстановительной стоимости за ликвидацию зеленых насаждений не взимается, если снос осуществляется:

Во время планового ремонта и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей, не связанных с расширением существующих. А также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;

При производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета города.

К тому же, по данным Управления по природопользованию и экологии, пострадала не вся зеленая зона: кустарники, например, были пересажены на прилегающую территорию, свободную от подземных коммуникаций.

Ранее позицию ГТС по этой ситуации пояснила СИА-ПРЕСС Татьяна Реутова из пресс-службы предприятия. Специалист отметила, что проект реконструкции сетей был заранее утвержден и согласован. Деревья были высажены непосредственно над трубопроводами или в охранной зоне более 25 лет назад, а нормативными документами они должны располагаться не менее чем в трех метрах от края труб, и не ближе пяти метров от зданий. Также Реутова подчеркнула, что ГТС как могли минимизировали число спиленных деревьев: изначально планировалось выкорчевать 207 штук, но в итоге их число снизилось до 117.