​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ

В Сургуте жители города заметили автомобиль — белую «Ладу Гранту», которая неспешно ездит по дворам. Водитель, по словам очевидцев, якобы фотографирует машины, стоящие под знаками, и отправляет информацию в ГАИ. В итоге владельцы получают многотысячные штрафы. Таким образом, по мнению горожан, их загоняют в платные паркинги.

«Будьте аккуратны! … на парковке домов Мелик-Карамова, 40 и 40/1, ездила машина и фиксировала правонарушения «Остановка и стоянка в неположенном месте», — пишет сургутянин Даниил Илиеш в одном из местных пабликов, приложив к посту видео. Также автор сообщает, что на пассажирском сиденье, как ему показалось, он видел полицейского: «Справа сидит, вроде бы, сотрудник полиции. По крайней мере рубашка, вроде, полицейская, но правда без погон, вроде бы».

В комментариях под постом сургутяне сообщили, что этот автомобиль они видели и в других микрорайонах: «Этот транспорт катается во всех дворах СПС [«Сибпромстроя» — прим. ред.] круглые сутки, когда они хоть спят?» — пишет Лидия Казанцева. «По Тюменскому тракту эта же машина катается и фиксирует», — отмечает другой комментатор Василий Алексеевич.

Нашлись и пострадавшие от работы белого автомобиля: «Эту «Гранту» надо выцепить и колеса ему спускать каждый день, он тысяч на 20 мне накидал этих штрафов на Тюменском тракте!» — возмущается Фарид Эскеров. «Только на днях кто-то щелкнул машину там, и скинул на почту ГАИ. Спасибо!» — добавляет пользователь Дарья Кучанова.

Один из комментаторов написал, что владелец автомобиля — «Сибпромстрой», а другой предположил, что водитель «Гранты» заключил договор с ГАИ, и берет процент от штрафов: «Видимо, стимулируют покупать или арендовать паркинги. А если не купишь и не арендуешь, то хоть так копейку сдерут».

«Машина не принадлежит ГИБДД УМВД России по Сургуте, и сотрудника полиции в ней не было», — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД. Рассказать, на кого зарегистрирован автомобиль, стражи правопорядка не в праве — это персональные данные.

В компании «Сибпромстрой» комментировать обвинения и предположения горожан отказались. Заместитель генерального директора Николай Епифанов в разговоре с корреспондентом сообщил, что застройщик продолжает придерживаться мнения, что сургутяне, приобретая автомобиль, должны задумываться о том, куда будут его ставить, не нарушая закон. Однако практика показывает обратное. В апреле этого года «Сибпромстрой» предоставил СИА-ПРЕСС данные о наполняемости своих паркингов за первый квартал этого года: из 7825 мест было арендовано 1718 (почти 22 процента).

Кстати, «Сибпромстрой» не в первый раз обвиняют в том, что по указу компании людей загоняют в паркинги, штрафуя их. Так, например, в апреле появилась информация, что «СПС» нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах.

А в мае уже жители домов на Захарова заявили, что кто-то умышленно жалуется в ГИБДД на припаркованные под знаками машины.

Фото: А. Андронов