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​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ

Горожане получают многотысячные штрафы

В Сургуте жители города заметили автомобиль — белую «Ладу Гранту», которая неспешно ездит по дворам. Водитель, по словам очевидцев, якобы фотографирует машины, стоящие под знаками, и отправляет информацию в ГАИ. В итоге владельцы получают многотысячные штрафы. Таким образом, по мнению горожан, их загоняют в платные паркинги.

«Будьте аккуратны! … на парковке домов Мелик-Карамова, 40 и 40/1, ездила машина и фиксировала правонарушения «Остановка и стоянка в неположенном месте», — пишет сургутянин Даниил Илиеш в одном из местных пабликов, приложив к посту видео. Также автор сообщает, что на пассажирском сиденье, как ему показалось, он видел полицейского: «Справа сидит, вроде бы, сотрудник полиции. По крайней мере рубашка, вроде, полицейская, но правда без погон, вроде бы».

В комментариях под постом сургутяне сообщили, что этот автомобиль они видели и в других микрорайонах: «Этот транспорт катается во всех дворах СПС [«Сибпромстроя» — прим. ред.] круглые сутки, когда они хоть спят?» — пишет Лидия Казанцева. «По Тюменскому тракту эта же машина катается и фиксирует», — отмечает другой комментатор Василий Алексеевич.

Нашлись и пострадавшие от работы белого автомобиля: «Эту «Гранту» надо выцепить и колеса ему спускать каждый день, он тысяч на 20 мне накидал этих штрафов на Тюменском тракте!» — возмущается Фарид Эскеров. «Только на днях кто-то щелкнул машину там, и скинул на почту ГАИ. Спасибо!» — добавляет пользователь Дарья Кучанова.

Один из комментаторов написал, что владелец автомобиля — «Сибпромстрой», а другой предположил, что водитель «Гранты» заключил договор с ГАИ, и берет процент от штрафов: «Видимо, стимулируют покупать или арендовать паркинги. А если не купишь и не арендуешь, то хоть так копейку сдерут».

«Машина не принадлежит ГИБДД УМВД России по Сургуте, и сотрудника полиции в ней не было», — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД. Рассказать, на кого зарегистрирован автомобиль, стражи правопорядка не в праве — это персональные данные.

В компании «Сибпромстрой» комментировать обвинения и предположения горожан отказались. Заместитель генерального директора Николай Епифанов в разговоре с корреспондентом сообщил, что застройщик продолжает придерживаться мнения, что сургутяне, приобретая автомобиль, должны задумываться о том, куда будут его ставить, не нарушая закон. Однако практика показывает обратное. В апреле этого года «Сибпромстрой» предоставил СИА-ПРЕСС данные о наполняемости своих паркингов за первый квартал этого года: из 7825 мест было арендовано 1718 (почти 22 процента).

Кстати, «Сибпромстрой» не в первый раз обвиняют в том, что по указу компании людей загоняют в паркинги, штрафуя их. Так, например, в апреле появилась информация, что «СПС» нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах.

А в мае уже жители домов на Захарова заявили, что кто-то умышленно жалуется в ГИБДД на припаркованные под знаками машины.

Фото: А. Андронов


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19 июня в 17:19, просмотров: 7940, комментариев: 33


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Комментарии:
йося
не нравится
19 июня в 21:56
—"Сдается мне мил человек что ты... стукачек..."
Ну что, на пику его.
Или бизнес, ничего личного.
А то что якобы мусорочек там маячил, так кого это щас удивляет
Моби
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19 июня в 23:26
Хмм, к чему возмущение? Нарушаешь - плати.
Моби
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19 июня в 23:28
«Водитель, по словам очевидцев, якобы фотографирует машины, стоящие под знаками, и отправляет информацию в ГАИ.» - водитель нарушает закон? Нельзя фоткать? Нельзя отправлять?
Моби
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19 июня в 23:33
«К сожалению, рассказать, на кого зарегистрирован автомобиль, стражи правопорядка не в праве — это персональные данные.» - СИА - вы в своем уме???? Какое у вас сожаление, что гибдд не дает данные водителя? Вы хотите с теми возмущающимися пользователями в разборках попацански поучаствовать???
Белорус
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19 июня в 23:50
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Альберт Леонов
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20 июня в 07:41
Пример как живут люди в "цивилизованных странах". увидел нарушение - сообщил полиции. Проявление гражданского долга. Так что бы не забывали горожане про свои обязанности по соблюдению закона. Так Права свои все хорошо знают, можно сказать на отлично, а вот с обязанностями - беда... А тут им решили напомнить про них! Молодец! Поддерживаю, вот так бы все, увидел правонарушение - сообщил куда следует ... Порядок был бы !
Мудрец
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20 июня в 08:52
"из 1 718 мест было арендовано 7 825 (почти 22 процента)". Что-то с цифрами тут не так. Наверное, правильно будет "из 7 825 мест было арендовано 1 718".
444
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20 июня в 08:56
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Редакция СИА-ПРЕСС Мудрец
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20 июня в 09:21
Да, спасибо, поправили.
sst
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20 июня в 10:41
уровень бытового кретинизма зашкаливает....какой тут прорыв нам президент обещает??...
444 Альберт Леонов
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20 июня в 11:02
В без всяких кавычек цивилизованных странах правоохранительные органы защищают прежде всего граждан и вместе с независимым судом стоят на страже закона, а не власти и своего кармана. К тому же в цивилизованных странах сами граждане контролируют и полицию, и власть с помощью честных свободных выборов, политической конкуренции и свободных СМИ. Поэтому люди уверены, что, известив тщательно контролируемую народом, сменяемой властью, журналистами и независимым судом полицию о совершенном преступлении, они выполнили свой гражданский долг и помогли предать преступившего закон справедливому суду, а не написали донос в никому не подконтрольную пыточную охранку, готовую за ерунду упечь человека на десяток лет под рукоплескания "суда", послушно штампующего любое постановление следствия. Если уж вы заговорили о без всяких кавычек цивилизованных странах.
gunter
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20 июня в 11:15
Ну и правильно всё делает человек. Этих же жильцов спасает в случае - чего. Проезды для аварийных, пожарных служб и скорой должны быть свободны. Необходимо наводить порядок!
Альберт Леонов 444
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20 июня в 11:16
Расскажи еще что банеры не висят с призывами сообщать о правонарушениях и подозрительных лицах. Что граждане Европы увидя что сосед моет машину или не правильно припарковался - молчат? В штатах что услышав у соседей шум или подозрительных людей не сообщают куда следует? Расскажи как все демократично. Про выборы хочешь поговорить?
Давай, в Америке кто выбирает президента?! Демократично?!
Альберт Леонов
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20 июня в 11:18
Может канцлера выбирают всенародно? или премьера королевства?
444 Альберт Леонов
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20 июня в 11:29
В цивилизованных странах люди, сообщая о нарушении закона в подконтрольную им полицию, выполняют гражданский долг, а не, как в России, пишут донос никому не подконтрольным беспредельщикам, незаконно захватившим в стране власть навсегда.
Не всегда и не всё сверх демократично в цивилизованных странах, но в США на всенародных выборах регулярно меняется власть, в Германии канцлер назначается опять же по результатам всенародных выборов, после тяжелейших консультаций с обязательным созданием правительственной коалиции и не получает неограниченную законом власть, в Великобритании премьером становится кандидат победившей на честных конкурентных выборах партии. С такой дорогой вашему сердцу российской не ограниченной законами неподконтрольной народу антиконституционной монархией никакого сравнения. И вы сами это прекрасно знаете.
sst Альберт Леонов
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20 июня в 11:47
выборщики в сша сами по себе не выбирают...как народ в штате проголосует...это разве не всенародно?
Сергей Б
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20 июня в 12:31
Альберт Леонов давеча жаловался Дмитрию Щеглову, что его имеют со всех сторон и тут же поддерживает сибпромстроевского Епифанова, который утверждает, что иметь граждан, с целью извлечения коммерческой прибыли из населения, это забота о соблюдении закона.

Для особо тупых поясняю: с одной стороны, нищенские доходы граждан, с другой стороны парковочные места сибпромстрой аренда которых стоит как коммунальные платежи за квартиру и версия того, что сибпромстрой нанял «козла», который загоняет граждан в эти парковки.

Вот как назвать таких как Альберт Леонов покультурней, гермафродиты?
Сергей Б Моби
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20 июня в 12:33
А ты, мудак…
Сергей Б
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20 июня в 12:45
По Варламову.
Моби Сергей Б
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20 июня в 13:15
Содержательно.
А теперь по пунктам обоснуй или сиди молча.
Сергей Б Моби
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20 июня в 14:35
Сверху же написал – «для особо тупых поясняю».
Моби Сергей Б
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20 июня в 16:51
"Для особо тупых поясняю: с одной стороны, нищенские доходы граждан, с другой стороны парковочные места сибпромстрой аренда которых стоит как коммунальные платежи за квартиру" - для особо тупых давно пояснено, что когда покупается машина - то это твои проблемы, что у тебя нищенские доходы. Никто (тем более коммерческая организация) не должен думать - сможешь ты платить за место хранения своего ведра или нет.
Сергей Б Моби
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20 июня в 17:48
«…и версия того, что сибпромстрой нанял «козла», который загоняет граждан в эти парковки».

Тупой еще тупей?
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 06:34
Тогда выборы пана-головы Сургута, депутатами - вполне демократическая процедура. Депутаты - выбраны горожанами, можете их назвать выборщиками, вот они избрали, то что имеем сейчас.
Канцлер Германии сколько лет демократично у власти? Сколько правили кланы Буша?
Про демократию вот не надо, если Ваши идеалы не разделяют граждане, тогда не тот народец достался - ДА?
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 06:42
Любишь все в кучу собрать и сделать вывод.
Во первых имеют не только меня, но и тебя и всех горожан. Ибо обещают ВСЕМ золотые горы и небо в алмазах.
А в дома Сибромстроя - силой ни кто никого не запихивает, сами покупали, отдельно взятые граждане. И еще раз для особоодаренных скажу: Скажи спасибо депутатам, местным, Еще сидят в думе некоторые. Это они принимали правила благоустройство по которым была установлена норма Машиномест в новых дома, но "ЗАБЫЛИ", преднамеренно или нет, вопрос открытый указать: какие машиноместа: ПЛАНВЕ или БЕСПЛАТНЫЕ! По факту норматив соблюдается! Но места ПЛАТНЫЕ! Кому спасибо надо сказать?!
Второе: еще раз говорю и буду говорить: машина это собственность, которая возлагает не только права но как не странно обязанности. И куда ставить машину - проблема собственника а не кого то либо!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 08:52
НЕТ, дружок-пирожок, в Сургуте НИКТО не уполномачивал недодепутатов, которых никто не выбирал (потому что партия жуликов и воров 100% в Сургуте на выборах не набирала, максимум 35%), от своего имени не только голосовать за кого бы то ни было на конкретный пост, но и отменять всенародные выборы мэра города. Выборщики же в США НЕ МОГУТ проголосовать не так, как проголосовали граждане за конкретных кандидатов, и вы это прекрасно знаете. Не надоело вам круглым дураком-то цинично прикидываться, врать, что во всем мире ровно так, как в монархической России, оправдывая отстранение русского народа от власти кучкой путинских воров-миллиардеров? "Народец" ему, видишь ли, не тот попался... Если бы народ в России был какой-то не такой, как в других странах, Путин не отменял бы выборы и референдумы, не распускал бы политические партии и не создавал бы вместо них гомункулусов из пробирки администрации президента, не превращал бы СМИ в свой пропагандистский рупор, правоохранительные органы в стоящую на страже антиконституционного режима охранку, а для борьбы с тем самым народом не собирал бы свою личную "гвардию", численностью превышающую сухопутные войска. Так что, за народ не волнуйтесь, сам ваш любимый Путин совершенно уверен, что с русским народом все в порядке. Это просто у вас вывих какой-то на почве преклонения идолам, силой захватившим себе неограниченную законом власть, и цинично измывающимся над народами России.
Qwerty
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Сегодня в 09:16
Жители сибпромхеровских муравейников, собирайтесь на собрание жильцов и решайте вопрос об удалении запрещающих знаков со своей придомовой территории. Или еще проще, просто " потеряйте " эти знаки.
Альберт Леонов sst
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Сегодня в 09:16
Правда? Так думаешь? Когда большинство жителей голосует за одного кандидата, а по числу выборщиков лидирует другой и его избирают, так демократично....
Или в Германии как выбирают, тоже демократично? Может в Британии все хорошо с демократией....
Альберт Леонов Qwerty
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Сегодня в 09:18
Увы установка знаков, ровно как уборка оных, не относится к вопросам которые решает общее собрание.
Qwerty
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Сегодня в 09:18
Тогда болгарочку в руки
Сергей Б
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Сегодня в 10:31
"Протестуйте! Это помогает."
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 10:33
Хватит нести свою телевизионную чушь. США, в отличие от путинской России, федерация. Жители каждого штата голосуют на выборах, по результатам которых выборщики отдают свои голоса за победившего в штате кандидата. Кто победил в большем количестве штатов, тот и становится Президентом. В Германии канцлером назначается кандидат от партии, победившей на честных свободных выборах и сумевшей путем сложнейших переговоров и непременной корректировки направлений будущей политики правительства с учетом обещаний своих политических конкурентов, присоединившихся к победителям, создать правительственную коалицию в Парламенте. Никакой неограниченной законом власти, как в России, канцлер Германии не получает. Никакие партии не распускает, выборы не отменяет. Над свободными СМИ государственный контроль не устанавливает. Госаппарат присягнуть в личной верности, как Гитлер и Путин, не заставляет.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 10:35
Может, все-таки, в путинской России все ни к черту с демократией? Чем лгать и изворачиваться, нести ерунду про народ, который якобы добровольно отказался от власти, сказали бы просто и честно, что вам по душе не ограниченная ни законом, ни временем власть путинских друзей-миллиардеров. А вы...
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 11:11
Ой как интересно, странно конечно что за Путина писать можешь а как про губера или пана-голову, то пальчики по клаве не стучат ...
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 11:12
Да не спорю что в Сургуте ни кто не уполномочивал депутатов избирать то, что избрали. Тут не поспоришь.

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