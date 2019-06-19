История с резкой активизацией строительства «салона ритуальных услуг» в микрорайоне 31А и не менее резкой реакцией окрестных жителей, похоже, завершится ко всеобщему удовольствию. Интересы всех сторон (окрестных жителей, «Северного похоронного дома», городских властей) не то чтобы совпали, но не вступили в противоречие. На этот раз.

Власти обозначили горизонт консервации строительства бюро судмедэкспертизы 2021 годом, и не факт, что сразу после дело сдвинется с мертвой точки. В таких условиях «Северному похоронному дому» нет никакого резона открывать салон ритуальных услуг, проще передать здание в субаренду магазину тех же детских товаров: перинатальный центр поблизости, в отличие от морга, вот-вот заработает. Ну а жители так и продолжат созерцать из окон полуразрушенный долгострой, что их, кажется, нисколько не смущает.

Не смущает, как я думаю, потому, что долгострой был тут изначально, жилые дома построили позже. То есть руины за забором – это часть пейзажа, которую получили новоселы еще на стадии выбора квартиры. У кого-то за окном деревья, у кого-то – парковка, у кого-то – соседний дом. У нас через дорогу вот такая красота, что ж поделать.

И совсем другое дело, когда привычный пейзаж начинает меняться. Построят высотку – закроет солнце, офисный центр – проходу от машин не будет, магазин с алкоголем – алкаши не переведутся. Разобьют парк – там же маньяки, страшно жить! А тут что? Салон ритуальных услуг? Морг?! Только через мой труп!

Так что, уважаемые городские и окружные власти, если вы все-таки намерены довести строительство морга до ума, начинайте готовится уже сейчас. Письма уже полетели, в том числе – а как же! – в адрес Владимира Путина.

Технически, насколько я понимаю, вопрос отработан – весь микрорайон 31А выведен из жилой зоны, необходимые санитарные нормы соблюдены, в том числе расстояние до жилых домов. Могу лишь заметить, что изначально само здание морга можно было бы упрятать поглубже в микрорайон, с глаз долой – тем более, что места там навалом. Как с нынешним моргом – чтобы на него наткнуться, надо его еще поискать, хотя вроде бы самый центр города. Может быть, кстати, именно поэтому проблемы старого, кратно «перенаселенного» здания не решаются десятилетиями – стоял бы перегруженный морг на виду у городской администрации, давно бы уже переселили.

Но вернемся к обитателям улицы Каролинского – тем, кто против. На встрече с замдиректора департамента архитектуры и градостроительства они высказали ряд пожеланий, что бы их устроило: аптека, фитнес-зал, детский сад, а в здании морга – кинотеатр. Хм, у меня перед глазами совсем свежая история, как такие же вот соседи выжили детский сад из соседнего дома, на том основании, что дети шумят и родительские машины мешают жить. Просто засыпали жалобами все инстанции, вплоть до прокуратуры, ничего не доказали, но атмосферу испортили так, что детскому саду проще было уехать. История не сургутская, но показательная.

Так что – редкий случай – я не на стороне протестующих и возмущающихся. Порой законные требования переходят грань потребительского экстремизма. Ладно бы по генплану через дорогу проектировался Диснейленд, а вырос морг. Медицинский кластер здесь был изначально, и здание морга начали строить аж в 1998-м, законсервировали в 2007-м, – какие могут быть вопросы? То, что риэлторы показывали другие картинки и врали про детские сады и школы – это чья проблема?

И, кстати, погодите возмущаться. Морг – это тишина, чистота и порядок. Детский сад будет бесить вас куда больше, уж поверьте. И квартиры не спешите продавать, медицинский кластер под боком – это ведь не только судмедэкспертиза. Сюда будут приезжать со всего округа, а у вас вся эта медицина будет через дорогу. Подумайте, прежде чем Путину письма строчить.

Если вы пропустили историю про строящийся морг и возмущенных жителей улицы Каролинского — то немедленно прочитайте. А еще ознакомьтесь с идеями Олега Владимирова о том, как модернизировать улицу Ленина для пешеходов.