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Особое место

Парк «За Саймой», сквер «Геологов» – одни из самых известных зеленых мест города. Рядом расположены главные православные храмы Сургута, знаковые места, связанные с советской историей, пойменная часть реки Оби. Противоречивая история города, сконцентрированная в одном месте, но тем не менее ценимая и бережно охраняемая жителями города.

Напротив памятника первым комсомольцам, с другой стороны улицы Мелик-Карамова, находится здание, которое неизменно притягивает к себе взоры людей, потому что многие, проходя мимо, вспоминают детство: старую школу, бревенчатый дом в деревне у бабушки. Ностальгия, воспоминания о юности – одни из самых чистых и светлых моментов в жизни каждого человека.

Дом Пионеров – это одно, если не единственное, подобное место в Сургуте. Рядом особая аура и энергетика, хотя здание давно закрыто для посетителей и находится в аварийном состоянии.

Разрушенный фундамент

Сгнившие венцы сруба

Совсем как игрушечные входы в подвал. Можно представить, как под присмотром строгого завхоза мальчишки затаскивали сюда старые парты и исписанные мелом доски.

Величественное и безлюдное место. Хотя, вот здесь собиралась компания и оставила пустые пивные бутылки.

В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать здание или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской Думы.

Мое мнение – восстанавливать!

С использованием новых материалов и технологий, но внешне идентично, максимально близко к оригиналу. Считаю, что нельзя уничтожать историю города, пытаясь оправдать все только экономической целесообразностью. Конечно, использование обновленного объекта будет существенно ограничено отсутствием мест под автомобильную стоянку, небольшой полезной площадью помещений. Но разве это главное?

Берегите себя и окружающий мир!

Вы также можете принять участие в опросе о назначении обновленного Дома пионеров на siapress.ru.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 318, комментариев: 7


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 11:38
Сколько эмоций! Возьмите на контроль, а то без вас очень мало тех кто контролирует этот вопрос Заодно узнаете что можно было построить в городе на те средства, которые ежегодно направляются на содержание этого "памятника"
gunter
не нравится
Сегодня в 12:08
Дом пионеров - наша история. Очень атмосферное здание, надо будет сходить посмотреть поблизости, а то все проездом из окна машины.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:30
Если Кириленко замучила ностальгия и его мнение – восстанавливать, то пусть восстанавливает и содержит за счет личных средств.
КПРФ пусть еще попросит помочь поддержать «намоленное» место.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:50
Странно что до сих пор не сожгли.
Еще вариант - морг. Самое атмосферное использование
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:06
Морг в аккурат в спальный район впишется.
йося
не нравится
Сегодня в 13:11
Опять двадцать пять, да уже снести нах этот сарай и делов то, никакой исторической, ни те более архитектурной ценности эта деревьяшка не представляет, или спорьте дальше, пока копья ломаете само развалится, а че кондаки молчат они же типа суперместные, или с таким же успехом давайте двухэтажки сохранять, моя таки досих пор стоит, если за буджет отреставрируют и мне отдадут одному я возражать не буду, верните нашу пятую школу......, а чЕ
gunter
не нравится
Сегодня в 13:41
Какие все здесь злюки. Сходите сегодня прогуляйтесь к дому пионеров, детей жён (мужей) возьмите, селфи сделайте и выложите в соцсетях. История ведь!

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Мнения

Особое место

Особое место
В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать Дом Пионеров или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской думы. Мое мнение – восстанавливать!
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 10:45
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