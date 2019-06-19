Особое место

Парк «За Саймой», сквер «Геологов» – одни из самых известных зеленых мест города. Рядом расположены главные православные храмы Сургута, знаковые места, связанные с советской историей, пойменная часть реки Оби. Противоречивая история города, сконцентрированная в одном месте, но тем не менее ценимая и бережно охраняемая жителями города.

Напротив памятника первым комсомольцам, с другой стороны улицы Мелик-Карамова, находится здание, которое неизменно притягивает к себе взоры людей, потому что многие, проходя мимо, вспоминают детство: старую школу, бревенчатый дом в деревне у бабушки. Ностальгия, воспоминания о юности – одни из самых чистых и светлых моментов в жизни каждого человека.

Дом Пионеров – это одно, если не единственное, подобное место в Сургуте. Рядом особая аура и энергетика, хотя здание давно закрыто для посетителей и находится в аварийном состоянии.

Разрушенный фундамент

Сгнившие венцы сруба

Совсем как игрушечные входы в подвал. Можно представить, как под присмотром строгого завхоза мальчишки затаскивали сюда старые парты и исписанные мелом доски.

Величественное и безлюдное место. Хотя, вот здесь собиралась компания и оставила пустые пивные бутылки.

В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать здание или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской Думы.

Мое мнение – восстанавливать!

С использованием новых материалов и технологий, но внешне идентично, максимально близко к оригиналу. Считаю, что нельзя уничтожать историю города, пытаясь оправдать все только экономической целесообразностью. Конечно, использование обновленного объекта будет существенно ограничено отсутствием мест под автомобильную стоянку, небольшой полезной площадью помещений. Но разве это главное?

Берегите себя и окружающий мир!

Вы также можете принять участие в опросе о назначении обновленного Дома пионеров на siapress.ru.