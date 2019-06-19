Что в Сургуте делают с пластиком, который жители выбрасывают в оранжевые сортировочные контейнеры? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Жительница Сургута Татьяна Юркевич интересуется, что происходит с пластиком, который собирают в отдельные контейнеры на мусорных площадках в микрорайонах города: «Я живу в 23-м микрорайоне, и поблизости от моего дома есть минимум три мусорки, на которых пару лет назад появились оранжевые боксы. Туда люди складируют пластик. Я тоже это делаю, но мне интересно, его правда потом перерабатывают, или контейнеры стоят только для отвода глаз, и потом весь пластик просто выбрасывают на свалку с остальным мусором?»

Мы задали этот вопрос директору управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Вячеславу Чуракову, он рассказал, что пластиковые отходы действительно подвергают переработке:

«Этот пластик везут на базу, где его прессуют и отправляют на завод, который находится под Екатеринбургом. Там этот собранный, спрессованный пластик перерабатывают в гранулы, и потом повторно используют в производстве».

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Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута?

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