​Об отказе от прививок

Тема спорная и разгоряченной дискуссии было не избежать. Провела круглый стол с представителями медицинской и родительской общественности на тему добровольного отказа от вакцинации детей и последствиях такого решения. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Моя позиция,как врача и как руководителя большого коллектива, от которого зависит жизнь и здоровье пациентов, думаю, понятна. Приведу лишь несколько фактов:

— риск заболевания корью при отсутствии вакцинации - 95% из 100;

— на 1000 заболевших дифтерией, вероятность летального исхода- до 200 случаев. Возможность получить осложнения после вакцинации составляет 0,0001.

В любом случае, я за партнерство врача и пациента. Убеждена, что любую конфликтную ситуацию можно разрешить, разобрать индивидуально. На встрече некоторые родители озвучивали случаи, которые требуют не просто рассмотрения, а детальной проверки. Для поиска единого решения по вопросу вакцинации в окружной Думе создана специальная рабочая группа. ⠀

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