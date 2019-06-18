​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат

Русская православная церковь готова передать будущий сквер на пересечении Островского и Мира в Сургуте муниципалитету. Такая благая и в то же время сенсационная весть возникла на совещании по вопросу строительства православного храма со сквером в 13А. На этом разговоре присутствовал и ваш покорный слуга.

Директор департамента архитектуры Сергей Солод и представитель епархии Антоний Исаков подтвердили, что РПЦ МП придерживается договоренностей, зафиксированных в плане мероприятий по строительству сквера с храмом в центре города. Согласно этому документу, после завершения строительства Троицкого собора и прилегающей к нему общественной территории должен произойти раздел земельного участка и передача сквера в муниципальную собственность. Несмотря наличие рациональных мотивов (затраты на содержание территории будут сняты с церкви), если такое произойдет, полагаю, это будет первый прецедент в новейшей истории, когда РПЦ передает свои земельные участки государству, а не наоборот.

Другая хорошая новость заключается в том, что инвесторы уже приступили к разбивке этого сквера. И казалось бы нужно радоваться, но я, не изменяя себе, опять полез в бутылку и задал вопрос: почему проект общественного пространства не имеет ничего общего с проектом архитектора Алексея Пищулина, который был одобрен в ходе общественных слушаний в 2014 году?

Напомню, тогда проходил конкурс проектов. Порядок проведения этого конкурса был установлен Распоряжением администрации № 308 от 14.02.2014 г. В конкурсе приняли участие около десятка концепций. Среди них были: сквер, планетарий, многофункциональный парк, экспериментариум – в общем, достаточно много современных и интересных проектов.

Победил проект архитектора Пищулина «Сквер с Кафедральным храмом». В рамках того же распоряжения администрации победителя устанавливала так называемая конкурсная комиссия, в состав которой входили чиновники, архитекторы, депутаты. В протоколе комиссии так и написано: «Признать победителем конкурса проектное предложение «Сквер с Кафедральным храмом Святой Троицы» Пищулина Алексея».

Но то, что будет строиться на месте сквера у Троицкого собора, ни по фамилии архитектора, ни по содержанию проекта не является тем, что утвердила комиссия.

Ситуация в правовом поле это одно, а публичные обещания населению – другое. Дело в том, что проект Пищулина активно пиарился на протяжении всего этого «выборного» периода. В средствах массовой информации и на публичных слушаниях.

То, что сургутянам показали на презентации, можно считать интересным высокоорганизованным сквером с современными элементами благоустройства. Члены конкурсной комиссии на публичных слушаниях задавали уточняющие вопросы архитектору, что создавало у жителей дополнительную уверенность – реализовывается будет именно этот проект (он на коротком видео ниже).

Однако обещать не значит женится, и вот уже высокоорганизованный проект куда-то запропастился, а на замену ему возник не высокоорганизованный, не современный, а вполне себе обычненький, малобюджетненький скверик.

Я, почувствовав себя обманутым (думаю, что уважаемые читатели siapress.ru, посмотрев на картинки и видео, тоже ощутили что-то подобное), на вышеупомянутом заседании заявил примерно следующее.

Так не пойдет. Где обещанные декоративные полупрозрачные экраны? Где амфитеатр? Где остекленные галереи? Где цветомузыкальный фонтан, в конце концов? В общем, нас всех пытаются обмануть. Я публично призываю главу города Вадима Николаевича Шувалова вмешаться в ситуацию и вернуть сургутянам качественный и достойный проект сквера, который был им презентован и ими одобрен пять лет назад.

Посмотрите также видео с историей возникновения храма на пересечении улицы Островского и проспекта Мира в Сургуте.

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