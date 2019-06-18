​Болид в Сургуте

В Сургут заходят новые технологии – совместно с крупнейшим в России питерским заводом-производителем светотехнического оборудования «Светотроника» специалистами компании «Среда комфорта» был разработан светильник нового поколения.

Уже в этом году «Болид» примет участие в пилотном проекте модернизации архитектурного освещения якорной доминанты центральной части города – офисного здания «Газпром Трансгаз Сургут».

По словам генерального директора ООО «Среда комфорта» Андрея Матыцина, сургутскому Газпрому после реконструкции удастся сократить потребление электроэнергии на архитекутрное освещение не менее чем в 2,5 раза.

«В «Болиде» нам удалось совместить эстетику и экономический эффект: завод-производитель разработал продукт с техническими параметрами, полностью закрывающими наши потребности – в части мощности, эстетической привлекательности и способности работать в самых суровых климатических условиях, - рассказал Андрей Матыцин. - Сам концепт освещения Газпрома останется прежним – мы лишь произведем полную замену устаревших светильников на новые мощные «Болиды». Для сравнения – существующие источники света потребляют порядка 40кВт*ч электроэнергии, если бы мы поставили светильники со стандартными светодиодами – это число сократилось бы вдвое. А на «Болидах» с повышенной отдачей светового потока вся осветительная установка будет потреблять не больше 16 кВт*ч. Поэтому экономия ожидается действительно значительная».

«Болид» - светильник с говорящим названием.

Эстетически привлекательный, неприхотливый в эксплуатации, экономичный и невероятно яркий – сегодня он имеет все шансы вытеснить с рынка стандартные светодиодные источники света.

«Светильник первоначально задумывался универсальным в использовании. Мы предусмотрели несколько вариантов мощностей – от 120 до 480 Вт, а также различные варианты вторичной оптики, поэтому «Болид» можно с равным успехом использовать, как для архитектурной подсветки зданий, так и для решения задач по освещению магистралей класса А и B в рамках энергосервисных контрактов, - пояснил Владимир Руднев, технический директор компании «Светотроника». – Помимо всего прочего, в светильнике реализована возможность плановой замены световых модулей по истечении срока службы – без демонтажа, достаточно просто сменить кассеты».

Результат рестайлинга системы освещения «Газпром Трансгаз Сургут» можно будет увидеть уже в конце 2019 года.