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​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Сургутянин Евгений Яровой спрашивает, что будет построено на месте вырубленного леса в 40 мкрн города: «Уже несколько лет стоит вырубленная полоса земли, которая притягивает к себе детей для игр, любящих пожарить шашлыки. Сейчас там болото, которое является рассадником для комаров и мошки. Когда начнется строительство дороги, зачем нужно было вырубать лес и создавать болото?»

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин рассказал СИА-ПРЕСС, что продолжение улицы Усольцева от улицы Аэрофлотской до улицы Билецкого проектирует Сибпромстрой: «Проект мы не видели, они его нам не предоставляли. А то, что там вырублена просека, — это подготовка к строительству дороги». Как пояснил чиновник, в настоящее время обсуждается возможность строительства этой дороги контрактом жизненного цикла. В его рамках компания проектирует, строит, реконструирует, обеспечивает обслуживание объекта, а муниципалитет за это платит: «Пока идет обсуждение. Не готов сказать, когда начнется строительство».

Также Валгушкин рассказал, что бюджетом на текущий год и плановый период 2020-2021 годов средства на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ не предусмотрены.

Фото: Е. Яровой

Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»?

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту suleymanova@siapress.ru или оставить в комментариях.


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18 июня в 16:45, просмотров: 1019, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
18 июня в 19:58
Ответ впечатляет!"Не знаем,не видели..."Ай,да Юрий Валгушин,Молодец!

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