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Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг

Власти города уверяют, что «опасения обоснованы, но возникли на пустом месте»

Жители домов на Каролинского 8, 10 и 14, в Сургуте обеспокоены строительством напротив их домов салона-магазина ритуальных услуг и морга.

«По плану здесь строится морг и здание судмедэкспертизы, а у дороги — магазин ритуальных услуг, — рассказывает жительница дома №8 Яна Перцева. — Когда мы приобретали жилье, семь лет назад, риелторы нам показывали другие картинки: что здесь будут детские сады, школы».

Еще одна жительница дома №8 Ирина Венедиктова считает, что стройка магазина ритуальных услуг уже повлияла на жильцов близлежащих домов: «В моем доме выставили на продажу за неделю 11 квартир. Думаю, это связано со сложившейся ситуацией, так как раньше такого не было. Мы покупали квартиру дорого, ремонт обошелся дорого, была бы я на месте покупателя, сейчас бы я не купила тут квартиру».


Жители микрорайона считают, что на месте магазина можно было бы организовать что-то «более полезное»: например, перевезти сюда центральную аптеку или станцию переливания крови. Кто-то хочет видеть тут фитнес-зал, «для детей что-нибудь», детский сад и так далее. А в здании судмедэкспертизы — кинотеатр.

Сегодня, 18 июня, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин на встрече с жителями сообщил, что их опасения обоснованы, но напрасны: «До конца июня с предпринимателем заключен договор аренды, поэтому к этому сроку он должен построить салон-магазин. Если бы он не был достроен, то через суд этот объект незавершенного строительства был бы продан с торгов. Возможно, жители подумали о ритуальных услугах, потому что название строящего юрлица — ООО «Северный похоронный дом».



Генеральный директор ООО «Северный похоронный дом» Владимир Тарасов подтвердил слова чиновника, отметив, что в настоящий момент неизвестно, что будет продаваться в этом магазине, но это точно не будут ритуальные услуги: «Наименование строящегося объекта — «салон-магазин», именно о ритуальных услугах здесь речь не идет. Мы сейчас ведем мониторинг потребности, что в этом салоне будет. Ориентировочно к концу июля определимся».

Чиновники отмечают, что законодательно запретить бизнесмену открыть тут магазин ритуальных услуг, они не могут. Но могут повлиять на предпринимателя общественным мнением.

Что же касается здания судмедэкспертизы, по словам Валгушкина, окружные власти до 2021 года вопрос о его судьбе рассматривать не будут. «После 2021 года, если решение округ так и не примет, то уже город будет принимать решение по этому объекту: что в нем будет», — рассказал чиновник, подчеркнув, что весь микрорайона 31А утвержден как медицинский кластер, внутри него нет и не будет жилого сектора. «Все санитарные защитные зоны от судмедэкспертизы по отношению к жилым домам — они выдержаны», — добавил Валгушкин.

Заверениям городских властей обеспокоены жители не особо верят, считая, что бизнес победит. Жильцы собирают подписи, чтобы отправить заявление губернатору Югры и в другие инстанции. Также они записали видеообращение для Владимира Путина.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий. А пока предлагаем вам почитать наше расследование о том, почему новый морг в Сургуте не могут построить за 20 лет.


Фото А. Андронова


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Сегодня в 13:29, просмотров: 229, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:44
Помнится, такие же мракобесы травли онкобольных детей и их родителей в москве
Мудрец
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Сегодня в 13:56
Интересно: а в этих домах все собрались жить вечно? Никто умирать не планирует? На общем собрании жильцов дружно решили: не умрем!
Сергей Б Мудрец
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Сегодня в 14:08
А вы проявите пример толерантности, чтоб морг напротив вашего дома построили. Типа вы согласные.
йося
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Сегодня в 14:22
Лишь бы протестовать!
Или начистите харю риелтарам
Lesya Мудрец
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Сегодня в 14:22
где связь между «никто не планирует умирать?» и желанием жильцов дома видеть БЛАГОПРИЯТНУЮ картину из окна своего дома? Никто не против такого заведения! Оно определенно нужно, но не под окнами жилых домов!

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