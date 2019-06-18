​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса

В Уфе власти организовали кампанию по массовому штрафованию водителей, оставляющих машины на газоне, и собрали за два месяца 7,5 млн рублей. В Сургуте подобного нет и в помине. По этому поводу высказался депутат думы города Алексей Кучин.

Знаете какое время года я больше всего не люблю в нашем городе? Нет-нет, июньские снегопады, августовские мошки или декабрьские морозы наводят тоску, самое вот жуткое время — это март-апрель. Мало того, что и так город в это время серопесчаного цвета, на улицах лужи и грязь, это все естественно, против природы не попрешь, так вместе со сходом снега обнажаются людские пороки. Так, сказать становится явно виден вклад горожан в создание «комфортной городской среды».

Вот под соседским окном оттаяли ряды пивных бутылок, но,когда еще будет повод узнать столько о вкусах соседей? У каждого светофора почва добротно удобрена толстым слоем окурков, авось по осени взойдет бычковое дерево… На детских площадка и скверах тоже полно удобрений, оно и понятно, собачкам и прочим животным нет дела до каких-то там моральных принципов, Naturalia non sunt turpia, что тут скажешь. А вот кто-то пакеты с мусором не донес, оно тоже понятно, кому охота по морозу с вонючим мешком бегать… В общем, жители сами создают себе комфортную среду, зачем утруждать себя походами до урн, уборкой за питомцами, когда все свои надобности можно справить здесь и сейчас, согласитесь очень комфортно!

А еще наш город славится одним из самых высоких в России уровней автомобилизации, шутка ли, на душу населения в Сургуте машин больше, чем в Москве! Автомобилистам тоже нужен комфорт! Как его обеспечить? В идеале, сделать так, чтобы за железной дверью любимого автомобиля сразу начинался уют родного дома, но вот досада позволить собственный дом могут себе не многие, а жителям многоквартирных домов нужно еще преодолеть еще общий подъезд.

Кстати, в Сургуте правильно говорить именно подъезд, а не парадное, – в том смысле, что к нему нужно подъезжать, и как можно ближе, а если ваши более удачливые соседи уже заняли все подъездные пути, то это не повод прогуляться 100 метров от соседней улицы. Комфортная городская среда для таких случаев услужливо предлагает великолепные паркинги на газонах – здесь к вашим услугам будет приятный аромат свежесдавленной зелени и восхищенные взгляды соседей, наиболее восхищенные даже сфотографируют ваш автомобиль, хвалить будут в интернете. Невероятно удобно!

Каждая весна обнажает сотни таких «паркингов» по всему Сургуту. Очевидно, такой способ парковки популярен у сургутян. Значит есть спрос, должно быть и предложение!

Во-первых, за счет тех «восхищаюихся» регулярно проводится реновация «газонных» паркингов из наших налогов и оплаты ЖКУ, производится посев травы и подсыпка грунта, делается, все, что бы машинам было комфортно.

Во-вторых, в городе оказывается муниципальная услуга по предоставлению газон-паркингов стоимостью: 1-3 тысячи рублей для физлиц, 3-10 тысяч для должностных и 10-20 для юридических. Вроде все для людей!

Но и здесь мы недорабатываем! Спрос явно превышает предложение: сотни автомобилей ежедневно заезжают на газоны, их владельцы мечутся в поисках в поисках кассы, куда можно оплатить оказанные городом услуги, не находят, расстраиваются идут домой, и откладывают в кубышку очередную купюру с надеждой, что когда-нибудь придет добрый дядя-контролер и выпишет квитанцию на всю сумму.

За пять месяцев 2019 года всем таким парковщикам (а их число явно исчисляется четырехзначным числом) пришлось оплатить в городскую казну всего 35 тыс. рублей! Вот он колоссальный резерв для совместной работы общества и власти: жители готовы своим рублем поддерживать городской бюджет, строить школы, ремонтировать дороги, благоустраивать парки! Своей парковкой на газонах они протестуют против бездействия власти, не желающей брать деньги у населения для решения социальных проблем местного значения. Так давайте попросим ответственных чиновников не стесняться привлекать народ к совместному наполнению бюджета – если необходимо, расширим штат контрольных органов (если их деятельность будет приносить прибыль городской казне), увеличим стоимость входного билета на газон, а главное добьемся неотвратимости оказания муниципальной услуги по газон-паркингу для всех в ней нуждающихся!

П.С. Жителей, которые не могут позволить себе парковку на газоне, прошу присылать фото героев-доноров городского бюджета в профильную рубрику «Эвакуируйте это!» на портале СИА-ПРЕСС и на портал «Твой Сургут».

Почитайте заодно, как в Уфе власти смогли собрать за парковку на газонах 7,5 млн рублей за два месяца (!), а по всему Башкортостану – 14 млн рублей. Это в 215 раз больше, чем в Сургуте за полгода.