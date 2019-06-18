​Вопросы к концессии теплоснабжения Сургута

Недавно на сайте siapress.ru появилась статья заместителя директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС» Дмитрия Назина, в которой он рассказывает про перспективу концессии в теплоснабжении города. Концессию, как я понимаю, предлагается заключить между администрацией города Сургута и вышеназванной компанией.

На самом деле лично мое мнение по такой концессии категорически отрицательное. И не потому, что я вообще против такого рода соглашений. Концессии возможны, они стары как мир. В рамках постоянно действующего отечественного законодательства (с 1917 года), первые концессии заключались еще ленинским правительством.

Но вопросы концессий нужно рассматривать, понимая, зачем (с какой целью) их в принципе заключают. По сути, концессия нужна тогда, когда у государства, региона, города нет технологических, финансовых и организационных инструментов построения чего-то нового или коренной реконструкции чего-то крайне старого.

Например, нет у государства технологий глубокого бурения, и оно предлагает зарубежным компаниям заключить концессионные соглашения по разработке таких «трудных» месторождений. Это про что-то новое. Или, например, в каком-нибудь Задрыпенске столь изношенное ЖКХ, что трубы и на металлолом не примут. Вот и заключают концессию с крупной коммунальной компанией, а она в свою очередь проводит коренную реконструкцию, модернизацию этой системы.

Что получает компания-концессионер? Получает прибыль с проданной нефти, с услуг жилищно-коммунального комплекса. Что получает государство (город)? Новые технологии, финансирование из внебюджетных источников, новые управленческие (организационные) навыки в работе.

То есть если коротко повторить – если у вас чего-то нет или оно крайне старое, то концессия – это хорошо.

Что имеет Сургут на сегодня в сфере ЖКХ и конкретно теплоснабжения? Идеальную и малоизношенную сеть трубопроводов, полностью отреконструированные котельные, ежегодные текущие и капитальные ремонты трубопроводов, модернизацию трубы через протаскивание в них современных пластмассовых (резиновых) труб, постоянное финансирование этой отрасли из бюджета города. У нас нет старых и изношенных труб и оборудования.

Что касается запертых мощностей на ГРЭС-1. Чего-то нового в расшивании запертых мощностей теплостанции нет, как и нет изношенности запертых мощностей ГРЭС-1. Нужно идти и договариваться с руководством ГРЭС-1 и их владельцами. Зачем для этого городу нужен предприниматель-посредник – не понимаю. Пусть чиновники этим вопросом и занимаются. За это они и получают от нас – горожан заработную плату.

И кстати, по поводу широкой общественной дискуссии в СМИ этой возможной концессии. В упор ее не помню. Вот по парку «За Саймой» и Ботаническому Саду широкая общественная дискуссия была, по Станции юных натуралистов – то же. По теплоснабжению – не было.

Как итог, хотел бы задать несколько вопросов и высказать некоторые пожелания по вопросам «тепленькой концессии». Считаю необходимым:

1. Сформировать конкретную и «громко публичную» позицию администрации города Сургута по вопросу концессии теплоснабжения с детальным сравнительным анализом двух вариантов – развитие города с концессией и без нее.

2. Открыть всю информацию по возможному концессионеру – информацию о руководителях, конечных бенефициарах, опыте работы по другим концессионным договорам.

3. Доказать горожанам, что запертые мощности ГРЭС-1 настолько «заперты», что их «отпереть» может только частный бизнес, а у города (округа) на это возможностей нет.

4. Нарисовать «картиночные варианты» планов и сравнительных таблиц по концессионному соглашению и выложить их на общественные площадки города, например, на siapress.ru.

5. Получить мнение всех депутатов думы Сургута, так как этот вопрос касается города в целом.

6. Услышать мнение общественников и неравнодушных горожан.

7. Услышать мнение руководителей градообразующих предприятий.

8. Провести городской референдум по заключению такого крупного концессионного соглашения

Да, да! Вот так четко и строго по плану. Дата референдума уже очень близка – осень 2021 года, одновременно с думскими выборами.

И если потом что-то пойдет не так, если окажется, что концессионер просто жирует на всем готовом и даже не собирается заниматься развитием города, а, по сути, просто получает «жирный профит» с добреньких северян, то чиновники лишь покажут людям результаты народного волеизъявления. И уж потом на власть пенять будет сложно. Как говорится: «Глас народа, глас божий!».

Посмотрите также видео, где главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов оценивает перспективы концессии в Сургуте — у него мнение отличается от мнения Сергея Антонова. А еще почитайте разбор СИА-ПРЕСС о том, что это вообще за концессия будет и зачем она нужна.