Внезапно мёртвые соседи

На портале siapress.ru вышел блог шеф-редактора Анастасии Семихатских, где она рассуждает о реакции сургутян на строящийся морг и магазин ритуальных услуг. По этому поводу высказалась Светлана Могилдан, жительница одного из домов, рядом с которым началась стройка.

Прочитала я тут блог на siapress.ru и удивилась: касается меня напрямую в квадрате. В тексте описаны сразу две ситуации, внутри оных мне довелось находиться. Причем, описаны они с точки зрения стороннего наблюдателя, который почитал комментарии в паблике, но который даже не потрудился провести журналистскую работу.

Дело вот в чем. Жильцы домов №8, 10, 12 на улице Каролинского переживают за свое обоняние и гипотетическую возможность ежедневно, если не ежечасно, испытать культурный шок: напротив жилого сектора активно строится (по неподтвержденно официально слухам) магазин ритуальных услуг и бюро судмедэкспертизы.

Многих соседей бросает в холодный пот от мысли о том, что через дорогу от них, ранимых натур, будут тусоваться патологоанатомы (наверное, лучше пусть будет заброшенная стройка с дикими голодными собаками и неадекватной шпаной, как сейчас, или, чего лучше, очередная проституточная, ой, простите, сауна).Кто-то даже за обоняние свое беспокоится, трупы – это вам не ландыши, хотя иногда и «подснежники». На всякий случай строительство этого самого бюро было запланировано еще лет 20 назад, да и начато тоже не вчера, но по самым обычным для нашей страны причинам отложено до лучших времен.

Другие жители (и таких большинство) возмущены возводимым вдоль дороги магазином с широким ассортиментом ритуальных хохряшек: от памятников и гробов, до свечек и иконок (наверное. Но это не точно). Люди думают, что теперь их жизнь скатится к философствованию о том, что «все мы там будем», кто-то пишет в общедомовом чате, что не хочет видеть тела умерших, что похоронные процессии наложат отпечаток ужаса на психику проходящих мимо детей. Более того, часть жителей убеждена, что панорамные окна строящегося здания – не что иное как способ наглядно продемонстрировать свою продукцию.

Вы извините, но ритуальные услуги (товары) точно в рекламе не нуждаются. За ними всегда приходят целенаправленно. Слабо себе представляю, как прогуливаясь по городу, ты в витрине присмотрел симпатичный псевдоеловый венок с траурной лентой с открытой датой и зашел прикупить: а че, пусть будет.

Я это к тому, что не стоит бросаться фразами типа «…против недовольных (и суеверных) комментаторов выступили те, кто считают, что морг в черте города вполне уместен и даже необходим. Однако такое мнение прозвучало только от сургутян «со стороны». Те же люди, что живут рядом с бюро судмедэкспертизы, в голос заявили: «Вы бы на нашем месте еще не так запели...».

Серьезно? Я живу в десятом доме, мои окна (о, боже!) выходят на этот строящийся комплекс, и я не против. Совсем. Представляете? Потому что меня не пугает зомби-апокалипсис. Потому что это часть нашей жизни.

В общем, журналист проигнорировал гласный закон о том, что необходимо рассматривать ситуацию под разными углами и искать противоположные точки зрения. Знаете, что написано в догме газеты «Ведомости»? «…журналист обязан СДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ НЕГО ЗАВИСЯЩЕЕ, чтобы получить комментарии по сути происходящего от всех ключевых участников события, даже если сами участники не заинтересованы давать комментарии или уклоняются от общения. Формулировки «связаться не удалось» и «отказался от комментариев» – это наше поражение».

Здесь я не увидела противоположного мнения, пусть даже не лично добытое, а позаимствованное у социальных сетей.

Дальше ситуация еще интереснее. В блоге автор вспоминает хоспис «Золотое сердце», который одно время располагался в жилом доме на Комсомольском проспекте. Журналист пишет, что все жители бушевали, писали куда-то там письма, а директор учреждения переживала, что горожане боятся заразиться онкологией от умирающих.

Вы не поверите, но:

1) Я сама была пациентом этого медучреждения (который, кстати, официально хосписом-то и не назывался). Ходила туда на капельницу. Умирающих своими глазами не видела, трупов тоже.

2) Я жила в этом самом доме. За три года, опять же, не видела ни одного мертвеца. Прям чудеса какие-то…

Раз люди у нас такие мнительные, может СМИ пора заняться своим прямым предназначением – вскрытием проблем общества, а не активным самопиаром?

Может потому что я МОГИЛдан, а? И я попросту не реагирую на провокации судьбы?

От редакции. Напоминаем уважаемым читателям, что в рубрике «Блоги» на портале siapress.ru публикуются мнения как журналистов СИА-ПРЕСС (они выходят в «шапке» портала), так и простых сургутян. Статьи, где журналисты СИА-ПРЕСС подробно разбирают конфликты и сложные ситуации, а также дают позиции разных сторон противоречивых процессов, выходят не в личных блогах наших сотрудников, а позиционируются отдельно. Вот, например, расследование Анастасии Семихатских о том, почему новый морг в Сургуте не могут построить за 20 лет.