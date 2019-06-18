На днях в одном из сургутских пабликов появилась публикация следующего содержания:

После недолгих разбирательств выяснилось, что возобновилось, к огромному сожалению, только строительство магазина. Бюро судмедэкспертизы пока так и стоит нетронутым.

Об этических аспектах появления ритуального ларька на городской улице говорить не буду, — это уже другая тема. Куда больше меня заинтересовало недовольство жителей по поводу морга.

Комментариев было больше трехсот. Вот некоторые из них:

Справедливости ради стоит заметить, что против недовольных (и суеверных) комментаторов выступили те, кто считают, что морг в черте города вполне уместен и даже необходим. Однако такое мнение прозвучало только от сургутян «со стороны». Те же люди, что живут рядом с бюро судмедэкспертизы, в голос заявили: «Вы бы на нашем месте еще не так запели».

И что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Если бы здание морга начали строить где-нибудь на пустыре у «Росича» или недалеко от «Ауры», то возмущенных (и суеверных) было бы еще больше. Там-то домов не один или два, а с десяток.

На фоне этой ситуации вспоминается хоспис «Золотое сердце», ныне закрытый. Какое-то время он располагался в жилом доме на проспекте Комсомольском, с крыльцом и окошками, выходившими на большую детскую площадку.

Люди когда об этом прознали, тоже стали бушевать. Писали жалобы, нервничали, утверждали, что хоспис — это филиал морга, и что дети не должны смотреть на умирающих людей и видеть, как тела увозит катафалк. Ну а кто-то просто боялся заразиться онкологией. Без шуток.

Я тогда говорила об этом с директором хосписа Светланой Стоцкой. Она сказала следующее:

«Много писалось о том, что вот трупы выносят, дети на детской площадке это видят. Но извините, а бабушки и дедушки дома? Они ведь тоже когда-нибудь умрут, их тоже когда-нибудь будут выносить. Это естественный процесс, от него никуда не деться. Почему мы должны отгораживать своих детей от этого?.. Такое отношение никуда не денется, пока общество не изменится, не перерастет все эти предрассудки».

К этим словам — словам человека, который немало смертельно больных повидал, сложно что-то добавить. Но я попробую.

В смерти нет ничего приятного. Это всегда страшно, это выбивает из колеи и многое заставляет переосмыслить. Однако, как ни хотелось бы, от смерти нельзя отгородиться. В том числе и лесополосой, за которой некоторым так хочется спрятать хоспис и морг.

Мне кажется, что отношение нации к смерти очень хорошо эту самую нацию характеризует. То, что противники морга на Каролинского называют суеверием, по факту демонстрирует полное неуважение к усопшим. А также к судмедэкспертам, патологоанатомам и родственникам тех, кто отправляется в свой последний путь. И высказывания вроде «Кто захочет потом купить у меня квартиру с видом на морг?», — это прямо верх равнодушия. И ответить на него можно только с юмором:

А вообще было бы неплохо, если бы люди, так охотно подписывающие петицию с просьбой не возводить морг, подписали другую — о том, чтобы его наконец-то достроили. Потому что город без этого морга загибается. Не верите? Спросите судмедэкспертов и патологоанатомов, они вам много интересного расскажут.

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Здесь можно почитать репортаж шеф-редактора Анастасии Семихатских с территории заброшенного бюро судмедэкспертизы.

И ее расследование о том, что это за объект, и почему его не могут достроить уже 20 лет.

Ну а вот тут можно посмотреть интервью с директором хосписа.