16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9794   EUR  71,6377  

​Не умри

Читать Слушать (3:27) Скачать (4.76 МБ)

На днях в одном из сургутских пабликов появилась публикация следующего содержания:

После недолгих разбирательств выяснилось, что возобновилось, к огромному сожалению, только строительство магазина. Бюро судмедэкспертизы пока так и стоит нетронутым.

Об этических аспектах появления ритуального ларька на городской улице говорить не буду, — это уже другая тема. Куда больше меня заинтересовало недовольство жителей по поводу морга.

Комментариев было больше трехсот. Вот некоторые из них:

Справедливости ради стоит заметить, что против недовольных (и суеверных) комментаторов выступили те, кто считают, что морг в черте города вполне уместен и даже необходим. Однако такое мнение прозвучало только от сургутян «со стороны». Те же люди, что живут рядом с бюро судмедэкспертизы, в голос заявили: «Вы бы на нашем месте еще не так запели».

И что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Если бы здание морга начали строить где-нибудь на пустыре у «Росича» или недалеко от «Ауры», то возмущенных (и суеверных) было бы еще больше. Там-то домов не один или два, а с десяток.

На фоне этой ситуации вспоминается хоспис «Золотое сердце», ныне закрытый. Какое-то время он располагался в жилом доме на проспекте Комсомольском, с крыльцом и окошками, выходившими на большую детскую площадку.

Люди когда об этом прознали, тоже стали бушевать. Писали жалобы, нервничали, утверждали, что хоспис — это филиал морга, и что дети не должны смотреть на умирающих людей и видеть, как тела увозит катафалк. Ну а кто-то просто боялся заразиться онкологией. Без шуток.

Я тогда говорила об этом с директором хосписа Светланой Стоцкой. Она сказала следующее:

«Много писалось о том, что вот трупы выносят, дети на детской площадке это видят. Но извините, а бабушки и дедушки дома? Они ведь тоже когда-нибудь умрут, их тоже когда-нибудь будут выносить. Это естественный процесс, от него никуда не деться. Почему мы должны отгораживать своих детей от этого?.. Такое отношение никуда не денется, пока общество не изменится, не перерастет все эти предрассудки».

К этим словам — словам человека, который немало смертельно больных повидал, сложно что-то добавить. Но я попробую.

В смерти нет ничего приятного. Это всегда страшно, это выбивает из колеи и многое заставляет переосмыслить. Однако, как ни хотелось бы, от смерти нельзя отгородиться. В том числе и лесополосой, за которой некоторым так хочется спрятать хоспис и морг.

Мне кажется, что отношение нации к смерти очень хорошо эту самую нацию характеризует. То, что противники морга на Каролинского называют суеверием, по факту демонстрирует полное неуважение к усопшим. А также к судмедэкспертам, патологоанатомам и родственникам тех, кто отправляется в свой последний путь. И высказывания вроде «Кто захочет потом купить у меня квартиру с видом на морг?», — это прямо верх равнодушия. И ответить на него можно только с юмором:

А вообще было бы неплохо, если бы люди, так охотно подписывающие петицию с просьбой не возводить морг, подписали другую — о том, чтобы его наконец-то достроили. Потому что город без этого морга загибается. Не верите? Спросите судмедэкспертов и патологоанатомов, они вам много интересного расскажут.

---

Здесь можно почитать репортаж шеф-редактора Анастасии Семихатских с территории заброшенного бюро судмедэкспертизы.

И ее расследование о том, что это за объект, и почему его не могут достроить уже 20 лет.

Ну а вот тут можно посмотреть интервью с директором хосписа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

18 июня в 09:11, просмотров: 966, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
18 июня в 10:10
Повторюсь о странности протестантов. Они каким отмершим местом думали когда свои хоромы покупали
Сергей Б
не нравится
18 июня в 11:10
Построить морг с ритуальными услугами и улицу Каролинского переименовать в Последний путь. Ну а что, квартир в которых сартир примыкает непосредственно к кухне в Сургуте много, почему бы морг под боком не иметь, так сказать, не отходя от кассы.
Сергей Б
не нравится
18 июня в 11:12
Туберкулезный диспансер зря из центра города убрали. Тоже красивый вид был
старик Сергей Б
не нравится
18 июня в 21:35
А вы, видать. вечно жить настроились? или в тайгу пойдете помирать, чтоб услугами этого заведения не пользоваться?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»

«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»
Отвечает администрация города
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:35
149 0
Особое место

Особое место
В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать Дом Пионеров или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской думы. Мое мнение – восстанавливать!
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 10:45
576 12
Что в Сургуте делают с пластиком, который жители выбрасывают в оранжевые сортировочные контейнеры? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что в Сургуте делают с пластиком, который жители выбрасывают в оранжевые сортировочные контейнеры? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских Сегодня в 09:48
502 0
​Об отказе от прививок

​Об отказе от прививок
Я за партнерство врача и пациента. Убеждена, что любую конфликтную ситуацию можно разрешить, разобрать индивидуально. На встрече некоторые родители озвучивали случаи, которые требуют не просто рассмотрения, а детальной проверки
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главный врач Окружного кардиологического диспансера Сегодня в 09:19
357 0
​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат

​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат
Сергей Глинских, сургутянин 18 июня в 17:53
1210 8
​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 июня в 16:45
942 1
Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Рассказ жительницы Припяти, пережившей аварию на Чернобыльской АЭС, о сериале «Чернобыль» и реальных событиях
Людмила Осьминкина 18 июня в 15:56
2380 3
​Болид в Сургуте

​Болид в Сургуте
В два раза ярче, в три раза экономичней
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 18 июня в 14:47
931 0
​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса

​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса
Давайте попросим ответственных чиновников не стесняться привлекать народ к совместному наполнению бюджета – если необходимо, расширим штат контрольных органов, чтобы их деятельность приносила прибыль казне
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 18 июня в 13:53
710 5
Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг

Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг
Власти города уверяют, что «опасения обоснованы, но возникли на пустом месте»
Лилия Сулейманова 18 июня в 13:29
2867 13
​Вопросы к концессии теплоснабжения Сургута

​Вопросы к концессии теплоснабжения Сургута
Чего-то нового в расшивании запертых мощностей теплостанции нет, как и нет изношенности запертых мощностей ГРЭС-1. Нужно идти и договариваться со станцией. Зачем для этого городу нужен предприниматель-посредник – не понимаю
Сергей Антонов, сургутянин 18 июня в 12:31
506 0
Внезапно мёртвые соседи

Внезапно мёртвые соседи
Я живу в десятом доме, мои окна (о, боже!) выходят на этот строящийся морг, и я не против. Совсем. Представляете? Потому что меня не пугает зомби-апокалипсис. Потому что это часть нашей жизни
Светлана Могилдан, журналист 18 июня в 12:01
1143 8
​Должны ли жильцы 1 и 2 этажей платить за обслуживание лифтов?

​Должны ли жильцы 1 и 2 этажей платить за обслуживание лифтов?
Да, но есть способ уменьшить или полностью отменить платежи
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 17 июня в 13:03
1059 4
Главное достоинство сургутской медицины – это вы, уважаемые работники здравоохранения

Главное достоинство сургутской медицины – это вы, уважаемые работники здравоохранения
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника
Вадим Шувалов, глава Сургута 16 июня в 15:50
716 0
​Зачем нам газоны? Дайте парковки! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №4

​Зачем нам газоны? Дайте парковки! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №4
(10.06.2019 — 16.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 16 июня в 11:00
1984 2
Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь и самоотверженно исполнять свой долг

Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь и самоотверженно исполнять свой долг
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 16 июня в 10:01
700 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика