​Ходи ножками

После Дня города не одного меня в очередной раз посетила «умная мысля» ­– а что если все-таки сделать в Сургуте пешеходную зону? Горожане в очередной раз убедились, что свобода от транспорта дает непередаваемые, полузабытые ощущения, когда не надо лавировать между припаркованными корытцами и уворачиваться от движущихся. Ну и чего я буду агитировать вас за советскую власть, перечисляя очевидные плюсы в виде создания цельного общественного пространства, мощного пинка в развитии творческой инициативы и потребительского рынка, формирования, в конце концов, новой, привлекательной городской физиономии?

Но на холодную голову появляется целый ворох возражений, вполне себе актуальных и очевидных. В Сургуте и без того напряженная транспортная ситуация, и выключение из оборота любого дорожного участка может привести к коллапсу – это раз. В Сургуте большую часть года снег лежит и морозы, не до прогулок особо – это два. Любое общественное пространство в городе способно моментально маргинализироваться и стать рассадником различного рода проблем – это три.

С возражениями принято работать. Начнем с последнего – маргинализируется то, что плохо устроено. Красивое пространство, поддержание на нем чистоты и порядка (регулярная уборка, камеры, патрули) плюс качественное освещение – и ву а ля. Тут важно в принципе определиться: Сургут – город гопников или нормальных людей? И то, и другое есть везде, вопрос в приоритетах. Если мы считаем, что мы нормальные, то и делать надо как для себя.

Снег и морозы – это проблема посерьезней. Впрочем, таких дней, чтоб прямо нос на улицу не высунуть, у нас примерно с месяц в году наберется, а бывает, что и меньше. Снег же – помеха для наших широт условная, даже летом, тем более что отсутствие автомобилей дает карт-бланш для регулярной очистки территории. Тротуар, кстати, можно подогревать, есть соответствующие технологии, а уличные кафешки за счет навесов, пледов и газовых горелок могут легко продлить сезон на пару месяцев.

Теперь самое страшное – изъятие улицы из транспортного обращения. Если речь идет, допустим, о площади 400-летия Сургута, то я соглашусь, это создаст невосполнимые потери. И, кстати, разговоры о пешей доступности памятника основателям города мне не очень понятны – хорошо, подошел ты к памятнику вплотную. Что дальше? В чем смысл? Залезть на памятник? Потрогать его руками? Разглядывать его в любом случае лучше со стороны.

С учетом того обстоятельства, что пешеходная зона непременно должна находиться в центре (надо объяснять – почему?), остается один вариант – та самая Магистральная. Там пространства достаточно, и зелень какая-никакая имеется, и потенциал определенный есть, и транспортная значимость проезда не так уж велика. С учетом сквера перед «Авророй» мы получаем действительно общественное пространство, а не просто отрезок асфальта (пардон, брусчатки, которая там ведь не просто так появилась, правда?).

Имеется, впрочем, еще одно препятствие – не та застройка, не тот антураж. С одной стороны ленпроект, пусть и с цоколем, с другой – трехлистники просматриваются, сургутская классика. Ну что поделать, если в Сургуте в принципе нет соответствующего антуража. Заповедник «Старого Сургута» в расчет не берем, это не часть города, а некий анклав за забором. Я уже говорил, что со временем наше панельное зодчество второй половины XX века способно приобрести статус и восприятие исторической застройки, а пока надо работать с тем пространством и той ментальностью, какие есть. Просто перекрыть доступ автотранспорта на Магистральную от Кукуевицкого до Ленина – это даже не половина решения. Надо создать соответствующий комплексный проект: лавочки, МАФы, кафешки, магазинчики, блошиный рынок, озеленение и т.д. Галерея «Стерх» и памятник Строителю специально уже стоят, ждут продолжения. И, кстати, что там с «Авророй» и примкнувшим к ней «туалетом»?

Ну и, раз пошло такое дело, я бы вплотную занялся изгнанием парковок с тротуаров на Ленина – это прямо необходимо сделать. Безусловно, будет неудобство и война, но в каком приличном городе вы выдели парковки на тротуарах главной улицы?! Оставил бы, пожалуй, паркинг напротив 46-го дома – и обязательно сделал бы его платным. Там смело поместиться полторы сотни машин – и городу доход, и автомобилистам удобство, если они приехали в окрестные магазины или рестораны.

Напомню, что когда в Москве Собянин изгонял автомобили с Тверской и окрестных переулков, стон стоял под небеса: возмущались и владельцы местных магазинов с ресторанами, говоря о падении посещаемости и о том, что их клиенты привыкли подъезжать к дверям. Смотрите, прошло пару лет – клиенты переориентировались и трафик не только восстановился, но и вырос, центр столицы стал более привлекательным во всех смыслах. Готов ли Сургут к подобным переменам? Конечно же, нет. Но он никогда и не будет готов, если об этом хотя бы не начать говорить.

Посмотрите (или послушайте) запись эфира «Итогов недели СИА-ПРЕСС», где Дмитрий Щеглов озвучивает предложения по модернизации центра города.



