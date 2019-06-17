​Не ходите, дети, на набережную гулять

Мой коллега Дмитрий Щеглов в своем последнем блоге размышлял о комфортной городской среде, урбанистических форумах и причинах того, почему они не приносят результатов.

Я согласна с ним, у нас как-то очень туго идет все, что связано с комфортной городской средой. Мне сразу вспомнилась наша набережная. За последний месяц я была там раз семь точно. Это, как говорится, печаль-беда. Когда-то там были клумбы с кустами и цветами, потом и эти засохшие кусты убрали, заменив петуниями. Теперь же вообще ничего нет. Пара памятников и высаженные вокруг редкие цветочки.

Урны можно по пальцам пересчитать, лавочки только на одном пятачке в правой стороне набережной, в выходные из летней кафешки орет музыка, ей вторят выпивающие компании. Биотуалеты закрыты, в них, видимо, разрешается ходить только посетителям сего злачного места.

Из-за того, что наша набережная представляет из себя такое унылое зрелище, люди там не задерживаются. Приезжают посмотреть на Обь, прогуливаются минут 30, и уезжают. Потому что ничего там не держит: даже присесть негде. Нет развлечений для детей (только платный прокат великов и машинок), нет уборной.

Можно сказать, что еще не сезон, лета как такового пока нет, и все успеется. Но ведь народ туда начинает приезжать уже в момент, когда идет ледоход. Вот тогда, по-хорошему, нужно ставить лавки/урны, готовить место, где в цивилизованной атмосфере можно попить горячий чай, кофе, летом съесть мороженое или полакомиться молочным коктейлем. Не помешают и лавочки под большими зонтами, чтобы было куда спрятаться от дождя и редкого для Сургута палящего солнца.

На днях на набережной устроили субботник молодые единороссы при поддержке властей: убрали мусор, закрасили парапеты от вандальных надписей, покрасили ограждения. Я, честно, не поняла, зачем устраивать субботник там, где и так должно быть убрано ежедневно. Это место — одно из главных, где отдыхают сургутяне. Как парк «За Саймой», Старый Сургут. Но ведь там горожанам не предлагают прибраться. Силы можно кинуть туда, куда «руки не доходят».

К тому же чуть правее от кафешки так и остались не облагороженными ржавые ограждения. Там же и сама территория запущена. Странно это, где-то навести порядок, сделать ремонт, а где-то — нет.

Я не перестану ездить на нашу набережную. Мне там нравится, несмотря на все имеющиеся минусы. Но очень уж хочется приехать и ахнуть от удивления, как же все поменялось в хорошую сторону.

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