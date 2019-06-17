​Не та урбанистика

Наталья Комарова анонсировала у себя в Instagram форсайт-сессию по вопросам «развития креативной экономики региона» в Сургуте 22-23 июня. Модератор – сургутский урбанист Сергей Зверьков, главный гость – уже почти родной для нашего города преподаватель МГУ Святослав Мурунов, а также еще несколько специалистов по урбанистике и прочему.

Знаете, я – один из самых горячих сторонников урбанистики как инструмента для изучения и улучшения городской среды. И уж как я выступал за т.н. «креативную экономику» – в некоторых своих статьях пару-тройку лет назад я говорил, что Сургуту пора отвыкать от добычи нефти, но при этом не уходить в мифическую нефтепереработку или выращивание картошки, а научиться создавать нематериальные продукты (читай – идеи), которые не нужно будет доставлять поездом или морем, а вместо этого распространять по всему миру через сеть.

И все это по-прежнему здорово, и классно было бы устроить это в Сургуте или Югре – НО! – у нас все застывает на уровне разговоров. Помните, когда прошел первый урбанистический форум у нас в городе? В феврале 2016 года. Три с небольшим года назад. Потом был еще форум. Потом еще какие-то мероприятия на эту тему. Внимание, вопрос: повлияло ли это хоть как-то на Сургут? Нет. (Не согласны? Пишите в комментариях или к нам на post@siapress.ru, подискутируем)

Все эти форумы, в которых из года в год выступают одни и те же лица, видятся мне бесконечной и бессмысленной говорильней, которая не приводит ни к какому практическому результату (наверное, кроме стенда «Я люблю Сургут» – не супер-достижение, в Тюмени такой же поставили без единого урбанистического форума).

Я сейчас не хочу никого обвинять. Ни сургутскую власть, которой урбанисты говорят, что нужно «коренным образом поменять отношение к городской среде и поиску локальных смыслов» – а ей каждый чих нужно согласовать с каким-нибудь ГОСТом или законом об антитерроре, а еще денег нет. Не хочу обвинять и урбанистов – они делают то, о чем их формально просят – рассуждают про важные вещи, но ведь никто их не нанимал что-то реализовывать.

Хочу сказать одно:сейчас система этих форумов, на которых куча умных людей что-то там обсуждает и предлагает – не работает. Точка. Это уже многократно проверено и очевидно всем.

Вместо одного такого форума можно выделить денег на ремонт одного двора (а то и нескольких) – пользы будет прям намного больше.

Другой вопрос – почему это не работает. Мое мнение – потому что теоретики никак не связаны с практиками, и, по большому счету, друг в друге не очень заинтересованы. Одни выкладывают на-гора кучу идей, другие зашиты в своем бюрократическом болоте. Сделать шаг навстречу друг другу они не хотят: для первых это будет значить переход от сладкого и понятного теоретизирования к каким-то скучным нормативам и прочей мутотени, а для вторых – выход из проверенных и наезженных схем работы в какие-то новые дали, где не факт, что получится хорошо, а что получишь по голове – более чем вероятно.

И это только урбанистика. А если говорить про креативную экономику – там еще страшнее. Там в дело вступают такие обстоятельства, как кредитные ставки банков, ограничения в интернете, налоговые инспекторы, которым нужно выполнять план (и плевать они хотели, что кто-то там «креативит») и еще тысячи разных факторов, большая часть которых зависит от федеральных законов и макропроцессов.

Может быть от личного влияния губернатора итоги заявленной форсайт-сессии в Сургуте будут чуть более вещественными и практичными, чем у предыдущих урбанистических форумов. Я очень хочу в это верить и искренне желаю удачи тем, кто занимается этими вопросами.

Но если вдруг не получится и что-то пойдет не так или не пойдет вовсе – может, пора попробовать какие-то другие способы в сфере развития урбанизма и креативной экономики?

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