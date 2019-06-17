​Должны ли жильцы 1 и 2 этажей платить за обслуживание лифтов?

Должны ли платить за обслуживание лифтов жильцы 1 и 2 этажей?

Лифты и лифтовые шахты, в которых имеются инженерные коммуникации, входят в состав общего имущества многоквартирного дома. А обязанность по его содержанию возлагается на всех без исключения собственников квартир в этом доме независимо от того, на каком этаже они живут.

Альтернатива полной оплате стоимости эксплуатации лифтов (уменьшение суммы или полная отмена платы) может быть установлена решением собственников помещений дома после общего собрания.

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