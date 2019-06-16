Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Сургут по праву гордится уровнем развития медицины. Для оказания своевременной, доступной и качественной медпомощи есть все необходимое. Внедряются новые методы лечения, самое современное оборудование, строятся поликлиники, укрепляется материально-техническая база учреждений.

Но главное достоинство сургутской медицины – это вы, уважаемые работники здравоохранения, высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу, чуткие и внимательные.

От лица всех сургутян выражаю вам искреннюю признательность и глубокое уважение за благородный и добросовестный труд! В ваших руках самое ценное – жизнь и здоровье сургутян. Вы выбрали профессию, которая требует не только высокого профессионализма, но безграничной доброты, самоотдачи, отзывчивости и милосердия. Уверен, что результат вашей ежедневной напряженной работы – тысячи спасенных людей – оправдывает все усилия!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия!