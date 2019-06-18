Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО

После показа сериала HBO «Чернобыль» интерес к крупнейшей в истории радиационной катастрофе, случившейся более 30 лет назад, вспыхнул с новой силой. О том, как эти события показаны в фильме и как все происходило на самом деле в эфире проекта «ЛОМ» рассказала жительница города Припять, пережившая аварию на Чернобыльской АЭС, Оксана Салихова.

До сих пор не стихают обсуждения, появляются новые высказывания и рецензии. Свои мнения о фильме уже высказали бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и министр культуры России Владимир Мединский, ликвидаторы, журналисты и политики. Одни хвалят авторов американо-британского сериала, другие обвиняют в искажении фактов.

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