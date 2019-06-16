Выбор в пользу медицины – это всегда определение жизненного пути, а не только профессии. Это готовность каждый день начинать с чей-то боли, с надежды во взгляде пациента. Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь и самоотверженно исполнять свой долг. В любое время дня и ночи. Неимоверная выдержка, трудолюбие, чуткость, душевная щедрость – все эти качества неразрывно связаны с образом врача.

В День медицинского работника я от всей души поздравляю врачей, медицинских сестёр, всех, кто трудится в сфере здравоохранения. Преклоняюсь перед высокой миссией, которой коллеги следуют ежедневно. Безусловная ценность – человеческое здоровье. Пусть оно вас не подводит. Пусть близкие окружают вниманием и любовью не только в праздники.

Уважаемые доктора, берегите себя и внутреннюю уверенность в правильности своего выбора!