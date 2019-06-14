Почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»? // СИА-ПРЕСС отвечает

В редакцию СИА-ПРЕСС обратилась сургутянка Марина К., попросив узнать, по какой причине между торговым центром «Строитель» и домом №8 по улице Дружбы спилили деревья.

Как рассказали корреспонденту в отделе эксплуатации управляющей компании «Сервис-3», обслуживающей эту территорию, сотрудниками УК были спилены только больные и сухие деревья и работы уже закончены.

В Управлении природопользования и экологии администрации Сургута СИА-ПРЕСС пояснили, что коммунальщики действовали исходя из правил и норм технической эксплуатации жилфонда. Согласно ним «для предотвращения опасных ситуаций, связанных с угрозой падения деревьев, повреждения оконных блоков от ветвей деревьев при сильном ветре и близко расположенных от жилого здания деревьев, исключения травмоопасных ситуаций для жителей, компания обязана выполнять по мере необходимости работы по спиливанию сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев своевременно и в требуемом объеме».

Отметим, что в этом году в Сургуте как-то особенно остро горожанами воспринимается вырубка деревьев или иные манипуляции с ними. Так, в двадцатых числах мая у здания на улице Энергетиков, 20, бизнесмен вырубил небольшую березовую рощу, чтобы оборудовать парковку. Это вызвало волну возмущения у горожан, после чего администрации Сургута пришлось объяснять выдачу разрешения на ликвидацию зеленых насаждений.

Через неделю сотрудники администрации города выкопали несколько деревьев в сквере на Профсоюзов, 14. Елки должны были пересадить к Мемориалу Славы — там деревья 9 мая уничтожил вандал. Местные жители возмутились и обратились в полицию. Давать пояснения стражам порядка пришлось начальнику отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий, после чего было принято решение посадить елки обратно.

А в начале июня недовольство горожан обратилось на Городские тепловые сети, которые, делая ремонт сетей на Островского, выкорчевали березы. Компании также пришлось объяснять, почему пришлось ликвидировать зеленые насаждения.

Фото: Марина К.

Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, подорожали ли в Сургуте карусели.

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