​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается

«Почему бывает, что дорожники срезают асфальт на улице, а потом несколько недель не приступают к ремонту?» – такой вопрос комментаторы задавали в проекте «Итоги недели СИА-ПРЕСС». Все дело – в массе непредвиденных обстоятельств, объяснил редакции из самых опытных специалистов по дорожному строительству и ремонту в Югре – первый замгендиректора АО «Северавтодор» Сергей Кочуров.

После того, как ремонтники снимают верхний слой асфальта, может возникнуть огромное количество обстоятельств, которые помешают приступить к ремонту. Одно из самых распространенных – плохая погода. Бывает, что на ремонтируемом участке есть люки, ведущие в колодцы энергетических и коммунальных сетей, поэтому дорожным компаниям приходится подолгу согласовывать работы с владельцами коммуникаций. Иногда снятие верхнего слоя асфальта обнажает некие конструктивные нарушения полотна, которые приходится устранять, а люди этого не замечают, потому что работы часто ведутся ночью.

«Можно провести аналогию между ремонтом дорог и ремонтом в квартире – по ходу работы возникает много новых обстоятельств, которые постоянно сдвигают сроки. Особенно в Сургуте, где много довольно старых дорог», – рассказал Кочуров.

Все вопросы, которые вы задаете в комментариях к эфирам «Итогов недели СИА-ПРЕСС» будут отрабатываться редакцией – ответы либо прозвучат в эфире, либо станут темами отдельных публикаций на siapress.ru. Посмотрите свежий выпуск, где главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов дает свою оценку прошедшему Дню города в Сургуте, а также рассуждает об итогах дела Ивана Голунова и возможного прихода крупного бизнеса в коммунальную сферу нашего города.