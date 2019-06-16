​Зачем нам газоны? Дайте парковки! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №4

Каждое воскресенье в полдень мы публикуем нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте. В этот раз в нее вошли снимки, снятые нашими читателями с 10 по 16 июня.

Все фото будут отправлены в ГИБДД и Контрольное управление администрации.

Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места и времени съемки. Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

К — комбо: нарушитель сумел встать и на газон, и на тротуар. С обратной стороны дома на улице Федорова 5/2. 11 июня в 18:04. Снимок в редакцию прислала сургутянка Анастасия С.





Это фото Сергей Андреев прислал на портал «Твой Сургут». К сожалению, он не указал место, поэтому выписать штраф нарушителю в администрации не смогли. Редакция СИА-ПРЕСС определила место — фото сделано у паркинга на Чехова, 12. Дата съемки 8 июня в 12:39.





Фото в редакцию прислал читатель Федор Б. Авто нарушителя снято 13 июня в 14.00 рядом с детской поликлиникой на Губкина, 1.





Это фото сделано также возле детской поликлиники на Губкина, 1а. Его на портал «Твой Сургут» прислала Екатерина.





Эти фото от 14 июня. 10:35. Проспект Набережный, 41. Сняты Федором Б.









Фотографии сняты нашей читательницей Анжеликой Щ. 10 июня 15.00. Первое сделано у дома № 14/2 по улице Каролинского, а второе — у дома №14 той же улицы.









«Прошу привлечь к ответственности водителя, припарковавшегося на газоне во дворе Ленина, 26», — пишет Диана на портал «Твой Сургут». Снимок сделан 10 июня. Кстати, в предыдущей подборке автохамов от СИА-ПРЕСС был снимок другой машины, стоящей на этом месте. Ни одного, ни второго нарушителя не останавливает посаженное на этом месте дерево.









«Данный автомобиль регулярно паркуется на этом участке газона. Дата съемки 12 июня. Место: Ивана Захарова 19, со стороны улицы Университетской», — написал Евгений на портал «Твой Сургут».





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