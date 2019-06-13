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Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

С некоторых пор практически каждый день хожу по ул. Ивана Захарова. Недавно застали такую картину: строители заливают какие-то закладные посередине тротуара. Поинтересовались, что это такое будет. Ответили, что автобусная остановка. Подумали: наверно это хорошо, но что-то тут не то. Пошли дальше.

Потом поворачиваюсь и думаю: а почему это остановка перегораживает транзит пешеходам? Вернулись, спросили у строителей, не промахнулись ли они слегка с закладными? Не должна ли остановка находится на площадке левее и не мешать пешеходам? То, что, мягко говоря «проморгали» строители, я бы не удивилась, и даже представила ситуацию, как они на следующий день смещают ее левее.

Но ремонтники, сами стебясь с абсурдности ситуации, ответили, что изначально так и задумывалось, что остановка должна была располагаться 3 метра от дороги. Но приехал какой-то начальник, посмотрел, прикинул, и сказал, что за остановкой останется около метра проход, а это мало для снегоуборочной техники, там будет скапливаться снег, поэтому остановку надо сдвинуть к краю газона. Наверное, чтобы ни снегоуборочная ни проехала, ни пешеходы не прошли.

Получается, что транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать. А может светофор поставить на остановочной площадке, чтобы разграничить транзитные пешеходные потоки и ожидающих и производящих посадку-высадку пассажиров?

Подумала, что давно не открывала градостроительные нормы, может, что-то не понимаю. Идем дальше: ближайшая остановка напротив дома №41 на ул. Университетской.

Пешеходная дорога – отдельно, остановка – отдельно. Еще и разделительная полоса в виде газона. Пришла домой, поискала, на каком расстоянии от края дороги должны размещаться остановки. В одном источнике нашла схему, на которой показано, что остановка может размещаться на посадочной площадке минимальной шириной 3 метра. В другом – что остановочный комплекс должен располагаться за посадочной площадкой. То есть от края дороги до остановочного павильона, действительно должно быть 3 м.

Поскольку второй вариант прописан в официальном документе «ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах Общие технические требования», то, предполагаю, что он и действителен. Вот выдержка:

«3.3. Посадочная площадка
3.3.1. Посадочная площадка предназначена для высадки и посадки пассажиров в автобус.
3.3.2. Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину – не менее длины остановочной площадки.
3.4. Площадка ожидания
Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой. Размеры площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 2 чел/м2».

Таким образом у меня возникает несколько вопросов:

– почему при проектировании новых кварталов, практически на пустырях, опять не хватает ширины для пешеходных дорожек и остановок?

– это получилось потому что застройщик ЖК «Акварели» оттяпал лишние метры для своей парковки или из-за неграмотного проектирования улицы?

– тротуары укладываются для пешеходов или снегоуборочной техники?

В группе ЦПУ, в которой состою, посоветовали позвонить в департамент архитектуры и поинтересоваться там, кто этот герой-новатор установки остановочных комплексов. Придется звонить. Хочу ходить домой беспрепятственно, не через посадочную площадку остановочного комплекса.

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Сегодня в 14:23, просмотров: 303, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:36
плюсом на фото идиотизм, который Шувалову почему-то не кажется таким (я ему миллион раз об этом писал) - газон выше уровня тротуара, поэтому после дождя грязь стекает на тротуар
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:45
"Для установки остановочного комплекса (автопавильона) рекомендуется предусматривать приподнятую над проезжей частью площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной." Правила благоустройства территории города Сургута.

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Мнения

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО
Транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать.
Элля Тимотина, архитектор Сегодня в 14:23
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