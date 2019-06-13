На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России

Более 40 сургутян объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России.

По словам одной из пострадавших — Риммы М., тем, кто обращался в полицию с заявлением о мошенничестве, приходят отказы в возбуждении уголовного дела: «Мы пишем групповое заявление в прокуратуру РФ, следственный комитет РФ и все остальные возможные инстанции. Готовим обращение к президенту России и нашему губернатору».

Сургутяне отмечают, что из-за действий мошенников у них или уже имеются проблемы, или могут возникнуть в будущем: «Лица, на чье имя зарегистрированы такие организации, в будущем могут столкнуться с различными проблемами в банковских учреждениях, в органах социальной защиты и прочее. На некоторых из нас уже отрыты судебные дела, кого-то вызывают в налоговую и полицию для дачи показаний». Происходит это из-за того, что через «их фирмы» обналичиваются огромные суммы денег, не платятся налоги, чем наносится ущерб государству.

Получить оперативные комментарии в УМВД по Сургуту, а также в налоговой инспекции, СИА-ПРЕСС не удалось. Нами направлены официальные запросы, ответы на которые мы опубликуем позднее.

Пострадавшие же уверены, в Сургуте происходит «глобальная утечка персональных данных». Главный подозреваемый — городской МФЦ.

«Скорее всего наше МФЦ (сотрудник какой-то) сливает данные», — пишет сургутянка Маришка Куликова в комментариях под постом с рассказом о схеме мошенничества с персональными данными в одном из местных пабликов. «Так у этого МФЦ постоянно какие-то проблемы. Несколько раз в месяц программа слетает и не работает, исправляют ошибки и налаживают. Может в этот период кто-то просто взламывает базу данных», — предполагает другая горожанка Наталья Галиулина.

Однако еще в прошлом году в МФЦ подобные обвинения назвали беспочвенными. Тогда директор МФЦ Сургута Татьяна Симакова через СМИ заявила, что в центре не хранятся копии или документы, а утечка могла произойти из любого другого места, где граждане оставляют свои персональные данные: фитнес-центров, медучреждений, магазинов при оформлении дисконтных карт, страховых компаний и так далее.

В июне 2018 года СИА-ПРЕСС разобрался, как поступить сургутянину, который узнал, что он стал бизнесменом без своего ведома. Публикуем инструкцию еще раз:

Написать заявление о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ, придя в ИФНС с паспортом. Документ можно отправить и обычной почтой, но для этого нужно будет заверить его у нотариуса. А также по электронке, тогда заявление должно быть подписано электронной подписью. Для второго и третьего варианта нужно будет скачать спецформу заявления № Р34001. После этого регистрирующий орган внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений в срок не более чем пять рабочих дней после получения заявления. Написать в ИФНС заявление на установление ограничения на совершение регистрационных операций со своими данными. Написать заявление в полицию и добиться возбуждения уголовного дела. Возможно, придется нанять адвоката, который поможет в процессе. Написать заявление в банк, в котором открыт счет компании, оформленной на ваше имя. Документ нужно заверить нотариально.

Фото: alljus.ru