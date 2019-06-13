За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны

Дорогие сургутяне!

Поздравляю Вас с Днём России и 425-летием Сургута!

За 425 лет Сургут прошел славный путь от таежного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны с развитой социальной инфраструктурой. Всё, чем знаменит город – заслуга многих поколений сургутян, внёсших частицу собственной души в становление и развитие Сургута. Убежден, что, сохраняя верность славным трудовым традициям, живя в мире и согласии, мы вместе сделаем Сургут еще краше и комфортнее! От всей души желаю, чтобы наш город каждому жителю дарил счастливые встречи, добрые события и оставался общим уютным домом, наполненным теплом и радостью!