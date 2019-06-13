​Синдром дровосека

Так как мы живем в мире ограниченных возможностей, но неограниченных потребностей, нам приходится выбирать. При принятии решений: оставить зеленные насаждения или закатать их в асфальт, в Сургуте чаще выбирают второе.

Еще общество не успело отойти от шока после вырубки на Энергетиков, 20, как новая история — на этот раз возле Артема, 15, где поликлиника медосмотров. Работы по устройству стоянки были закончены буквально на днях. В результате десятки березок пошли под нож. И на этот раз земля, на которой были вырублены растения, была точно муниципальной.

Что по настоящему возмущает? Возмущает, во-первых, что замена зелени на асфальт — это в принципе хреново. Во-вторых, это всегда и везде бесполезно! Никакие стоянки не удовлетворят потребности современного Сургута. Прошли те времена. Не удовлетворите вы потребности в машиноместах при таком уровне автомобилизации.

Так выглядела улица до обустройства парковки

А так — сейчас

И все равно машины стоят вдоль дорог

В мае 2017 года Дмитрий Кузин поднял вопрос о том, что администрация выделила земельный участок под устройство автостоянки для клиентов магазина «Скандинавия» (Университетская, 3). Этот участок являлся продолжением зеленной зоны проспекта Ленина, находившегося в границах красных линий. И Дмитрия тогда возмутило то, что вместо высадки деревьев участок закатали под асфальт, хотя в в 100 метрах имеется большая стоянка.

Точно стало известно, что подобный прискорбный, а самое главное бессмысленный конец ожидает березовую рощицу возле поликлиники № 1.

Главный врач поликлиники Максим Николаевич Слепов несколько лет пытался расширить стоянку за счет зеленных насаждений, и теперь ему это удалось. Но я хочу вас уверить, что вырубка деревьев на этом участке будет очередным скандалом. Дело в том, что их в свое время садили жители ближайших домов. О планах вырубки они наслышаны и отставать «свои» деревья они настроены решительно. Еще раз повторяю, не решит это проблему обеспечение машино-местами, так какой смысл уничтожать долго растущее, стопроцентное общественное благо?