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​Как страна встречала День России

500 задержанных, освистанный губернатор, «Я/Мы Голунов» — в Кремле. А сургутян поздравил Денис Майданов

Фото: vk.com/publicadmsurgut86
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

12 июня вся страна отмечала День России. В этом году праздник выдался чрезвычайно разнообразным. По крайней мере, для 500 человек он завершился в отделениях полиции, а для одного губернатора — моральной травмой. В Югре все было хорошо. Сургут торжественно встретил 425-летие города. С днем рождения экономическую столицу округа поздравили губернатор Наталья Комарова, Хор Турецкого и Денис Майданов. Ханты-Мансийск стал 100-тысячником и тоже заслужил поздравления главы региона.

До отдела прогулялись

В Москве 12 июня прошла мирная акция — марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. После того, как вечером 11 июня Голунова отпустили, акцию решили посвятить протесту против полицейского произвола. Участники собирались прогуляться от метро «Чистые пруды» до здания Главного управления МВД на Петровке. Шествие не было согласовано столичными властями, поэтому мирным оно было ровно до того момента, когда к нему присоединись силовики. На улицы вышли, по данным СМИ, порядка трех тысяч человек. 549 из них, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержаны.


Скрин видео: vk.com/mash

Кремль в тренде

Пока москвичи гуляли по столице, президент России Владимир Путин в Кремле вручал государственные премии за достижения в сфере культуры и науки. Одним из гостем главного мероприятия дня стала студентка МГУ, корреспондент издания Medialeaks Анна Луганская. Девушка пришла на торжество в футболке с «трендовым» принтом «Я/мы Иван Голунов».

Почему она оделась именно так, Луганская рассказала «Медузе»: «Майку я получила только вчера. Изначально собиралась идти в ней в среду на марш. Когда выяснилось, что освобождение произошло, а ситуация с маршем уже была не такой однозначной, я засомневалась. Мой отец, пианист [Николай Луганский] очень хотел, чтобы в этот день я была с ним в Кремле на его награждении. У меня были смешанные чувства по этому поводу. Я еще не знала, что когда я буду находиться в Кремле, рядом люди будут сидеть в автозаках, их будут избивать, но мне все равно было некомфортно. Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию. Мой папа, скажем так, был не за это, но он смирился с моими взглядами. Мы стараемся об этом не спорить».

The Bell отметил, что операторы очень старались, чтобы девушка не попала в кадр. Но… она попала.


Скрин видео russia.tv

И рак на горе мусора свиснет

Своеобразно День России отметили и «на местах». Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поздравлял земляков с Днем России под свист и крики «Позор!».Испортили праздничное настроение главе региона люди в желтых жилетах, протестующие против строительства полигона твердых бытовых отходов на станции Шиес, куда планировалось свозить москвоский мусор. Regnum.ru отмечает, что, несмотря на поведение активистов, губернатор завершил торжественную речь, а потом спустился к людям, чтобы напомнить: 15 июня строительство на станции будет заморожено, а все, что будет после — будет исключительно в рамках закона.

Ожидается, кстати, что вопрос о строительстве мусорного полигона на станции Шиес зададут Владимиру Путину во время «прямой линии». Говорят, уже 17 июня туда привезут «специально подготовленных людей».

Вот как надо праздновать

В Югре 12 июня было холодным, но праздничным. Сургут встречал 425-летие по плану — с концертами, Денисом Майдановым, салютом и губернатором Натальей Комаровой. Глава региона напомнила горожанам, что муниципалитет входят в пятерку лучших городов России по качеству жизни: «Сургутяне хотят, чтобы этот статус стал еще выше. Нужно идти вперед!».


Фото: admhmao.ru

Судя по сводке правоохранительных ведомств, все прошло гладко.

А Ханты-Мансийск стал тоже большим — 100-тысячником.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 60, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 10:45
Было два салюта, один в районе стадиона в 22 00 другой в центре тот что первый был ништяк, рисунок, идея в общем красивый тот что в центре мягко скажем чуток постремней, но речь не об этом, кто салютовал первый, не нефтегаз ли? и в чем прикол? у нефтегаза своя Ро,сия у города своя? или это показательно!

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Мнения

​Как страна встречала День России

​Как страна встречала День России
500 задержанных, освистанный губернатор, «Я/Мы Голунов» — в Кремле. А сургутян поздравил Денис Майданов
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