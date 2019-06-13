​Носом чую

У Сургута юбилей, у меня с Сургутом тоже был юбилей, в общем, двойной повод что-то сказать. Лучше всего сделать это постфактум, не в общем хоре. Юбилей – это языческий праздник поклонения круглой цифре, слова, сказанные в это время, чуть громче звенят, но, вот досада, в полночь превращаются в тыкву.

Что в тыкву не превращается? Запах. У Сургута есть свой аромат – и это не тот, который был придуман некоторое время назад в качестве именного парфюма. Это немного тревожный, такой, знаете, едва уловимый запах из хвои, мокрого песка, теплого битума, осенней грязи, пыльного металла, костра, летнего тополя после дождя и молодости. Еще, знаете, там есть кровь, жесткий весенний наст, прелая листва, опилки, запах пота, марокканских мандарин и узбекского плова, того, что продавали в вагончике на рынке на Набережном.

Сложный аромат, но я всегда его чувствую в Сургуте.

Я всегда буду помнить, как грязь с чавканьем снимает с тебя резиновый сапог. Как толпа вытряхивает из тебя душу. Как тополиный пух заметает 30 лет Победы. Как трудно дышать при минус пятидесяти. И как легко дышится, если выйти в эти минусы из бани.

Много-много секундных воспоминаний-вспышек, из детства, из юности, из молодости. Все это здесь, в радиусе десяти километров и на глубину тридцати прожитых в Сургуте лет. Такой временно-пространственный колодец жизни. Заглянешь в него – а там родной ленпроект намертво вмерз, сквозь все слои, и никакого тебе сайдинга.

Среда обитания, которая обычно формирует личность, в случае с Сургутом чаще ее деформирует. Кого-то вытягивает в струну, кого-то плющит немилосердно, кого-то закручивает в узел, в общем – полный кузнечный цикл с неизбежной закалкой, а там уж как повезет – кто-то звенит, а кого-то корежит. Что Сургут сделал со мной, я до сих пор не понял, но холодок характерный всегда со мной.

Главное достоинство Сургута – продолжение его недостатков. При всей своей репейной и мифотворческой сущности он не съедает тебя целиком, как Венеция Бродского, он не привязывает к себе мучительно, как Питер Достоевского, он всегда тебя в конце концов отпускает. Как говорится, жить в Сургуте – одно удовольствие, не жить – другое. Сейчас уезжать из Сургута мне едва ли не приятнее, чем приезжать. По многим причинам. Тем не менее, есть четкое ощущение, что я навсегда деформирован этим местом.

Сургут научил ценить простые вещи: приятный климат, чистые улицы, красивую архитектуру. То, что не замечают порой в других местах, здесь ценно вдвойне. Здесь люди исторически не привыкли жить хорошо, комфортно, здесь мещанство до сих пор воспринимается по Маяковскому, здесь смешны разговоры, принятые в Европах – потому что здесь молодо, как в Петербурхе начала восемнадцатого века, когда сваи уже вбили, а пыль веков из мозгов – еще нет. Судьбу города сложно предсказать, она неразрывно связана с судьбой страны, но если Сургут выживет и вырастет, он непременно когда-нибудь станет чем-то вроде Петербурга на новый лад. Не столицей, но чем-то неизведанным. Вот увидите, носом чую.