Ложь убивает

1. Два события федерального значения, но касающихся каждого из нас, произошло на неделе. Арестован журналист Иван Голунов. И обсуждается фильм Чернобыль американской компании HBO.

2. Почему арест Голунова – это важно, важно не в том смысле, что надо арестовывать таких журналистов, а в том, что подобные события оказывают очень опасное воздействие на и без того непростую ситуацию в стране – как та же радиация, которой вроде не чувствуешь, но ее смертельное воздействие не заставляет себя долго ждать. Не просто не заставляет себя долго ждать, это само собой (и фильм Чернобыль наглядно продемонстрировал то, как все живое в считанные часы теряет жизнь от радиационной передозировки), но и, что не менее опасно и страшно, имеет колоссальный отсроченный во времени эффект. Негативный, разумеется.

3. Когда умер народный артист СССР Леонид Броневой, Сергей Собянин, мэр Москвы, лично распорядился организовать все печальные процедуры по высшему, что называется, государственному разряду. Он, правда, не знал, что по своей то ли наивности, то ли из-за стресса родственники Броневого уже обратились в некую частную похоронную контору. Которой, в общем-то, было глубоко наплевать на какого-то там Собянина и которая сделала все для того, чтобы вытрясти из убитых горем близких немалые деньги. Дело дошло до того, что великого артиста не могли похоронить несколько дней.

4. Так вот Голунов. Один из сильнейших в стране расследователей, журналист одной из лучших в стране редакций – «Медузы» (физически расположенной, правда, в Риге), сделал расследование о похоронной мафии России. И о мусорной мафии России. На примере Броневого вы видите, что эта мафия ради денег не считается ни с чем – на это она, собственно, и мафия. Можете себе представить уровень «крыши», если она послала куда подальше самого мэра Москвы. И это не отмороженность ради денег: это принципиальная война за деньги, в которую вовлечены огромные силы.

5. Да что там Броневой! Многие из нас сталкивались с необходимостью практически выкупать покойников у криминиализованных структур, вращающихся вокруг моргов и кладбищ. Но, как правило, мы безропотно отдаем свои деньги, хотя можно и нужно бороться. Вот Иван Голунов – он борется, и ценой фантастических, как может оказаться, рисков: его могут посадить на 10 или даже 20 лет. Это гипотетически – если общественность его не отстоит. И если журналистское сообщество не отстоит. Мы поддержали акцию нормальных федеральных СМИ и вышли в последнем номере Нового Города с шапкой «Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ». Рекомендую вам к прочтению статьи Дмитрия Щеглова, Анны Богдевич и Олега Владимирова.

6. Одно жаль. Голунов – это журналист федерального уровня, поэтому устроенная против него провокация (а я думаю, что это провокация, и никакими наркотиками здесь не пахнет) вызвала такой шум именно в федеральных СМИ. Но сколько честных журналистов преследовалось и преследуется в регионах – и нам ничего об этом не известно! Я вспоминаю лишь легкие и непродолжительные слова поддержки в адрес бывшего редактора Ура.ру Аксаны Пановой и тюменского журналиста Кунгурова. Кто-то чего-то где-то поговорил, пописал, и все.

7. А тем временем местным, региональным журналистам надо бояться не столько даже арестов или других акций силового воздействия, сколько полного забвения, если с ними что-то случится. Местные общественные организации и редакции слабы и заглядывают в рот чиновникам разного уровня, а московские редакции… Ну, есть подозрение, что их не очень волнует происходящее за пределами Садового кольца. При всем профессиональном и человеческом уважении и к Ивану Голунову, и к тем редакциям и общественникам, которые вступились за него, чем-то рискуя, возможно.

8. Кстати, вспоминаю историю, когда в Сургут несколько лет назад приезжала корреспондентка одной уважаемой и честной московской Газеты. Она связалась с нами и попросила какой-то помощи в освещении установки бюста Сталину – была такая шумная история. Мы ей говорим: слушайте, может, вам интересна еще одна история, более важная: у нас тут мэра под уголовку на пустом месте подводят, важнейший город страны, вам не интересно?! Оказалось, неинтересно. Несчастному бюсту Сталина была посвящена большая и отлично написанная статья, которая, бесспорно, была бы журналистской удачей автора – если бы эту тему не затмил действительно более громкий и волнующий сургутян скандал с уголовным преследованием Дмитрия Попова.

9. Вот, получается, когда подбрасывают наркотики невинному журналисту в Москве, это будоражит все московские редакции. Когда, фигурально выражаясь, подбрасывают наркотики мэру нефтяной столицы страны, это неинтересно, интересен бюст Сталину.

10. Кстати, много лет назад у меня был момент, когда, условно говоря, мне могли «подбросить наркотики». Наша редакция была в нескольких профессиональных конфликтах – от банковских крупных клерков до администрации города и некоторых правоохранительных структур. Покойный ныне Сергей Катаев мне тогда сообщил «по-дружески»: я что-то слышал, возможны провокации, не ходи в темноте по улице, поменьше карманов на одежде… В общем, совет «начинающим»: носите одежду без карманов. Я как-то старался тогда именно так одеваться.

11. Голунов, что важно, это ведь не герой, не борец с мафией или режимом. Это, как и тысячи других нормальных журналистов в стране, честный ответственный трудяга. Такой же честный трудяга, как ликвидаторы Чернобыля, которых показали нам… американцы. Удивительно, но фильм настолько не по-голливудски некарикатурный, непримитивный, неидеологический, непропагандистский, что… Ну просто пять баллов!

12. Два момента, кажущихся мне важнейшими в этом обязательном к просмотру фильме. Первый: в фильме показаны нормальные государственные руководители. Прежде всего Борис Щербина, руководивший, кстати, Тюменской областью в 1961-1973 годах. Именно при нем область стала мощнейшим индустриальным центром, построены тысячи километров ЛЭП и инженерных сетей, построены города, при нем пришла железная дорога в Сургут. Что важно понимать в оценке личности таких, как Щербина: между ложью в угоду карьерной и даже личной безопасности и страшной правдой они выбирали второе и действовали. Собственно, фильм именно об этом: ложь убивает. Не радиация, не даже ошибки в каких-то человеческих действиях, а именно – ложь. Нет ничего более катастрофического и непоправимого, чем ложь. Трудно представить, что было бы со страной, Украиной, Европой, с десятками миллионов людей, если бы Горбачев доверил устранять последствия аварии не Щербине, а какому-нибудь… современному министру.

13. Второй момент. Толстовская тема. Народный подвиг. Тихий, без транспарантов и афиш, без всяких «За родину, за Сталина», а – как на работе. Пошли – и сделали. Не как безропотные рабы, которыми управляют или которых подкупают, а просто – пошли и сделали. Фильм очень четко это показывает: как простые люди сознательно идут на смерть, потому что выбор невелик. Или это их смерть, смерть нескольких десятков и сотен человек, или смерть миллионов на всем континенте. Это как драка. Ты не хочешь в нее ввязываться, она может закончиться твоим проигрышем, но наступает момент, когда драка неотвратима, надо защищаться или, что важнее, защищать. И ты ввязываешься. Не ради геройства, а наоборот, потому что страшно и потому что по-другому невозможно. Это называется не героизм, это называется ответственность. Это называется не врать самому себе. Когда по-иному невозможно.

14. Первый канал заявил, что снимет свой, «честный» документальный фильм о Чернобыле, потому что американцы переврали и извратили суть событий. Ну, посмотрим, сравним. Но вот моя помощница Оксана Салихова – непосредственный свидетель тех событий, жительница Припяти, которая сидела за одной партой с сыном директора станции Брюханова, которая до сих пор хранит ключи от своей (родительской) квартиры в Припяти, которую с подругой эвакуировали в Одессу и далее везде, после фильма «Чернобыль» сказала: это снято словно моими глазами, это было именно так! Прочитайте, кстати, блог Оксаны у нас на сайте.

15. И заканчивая, к нашим баранам. Вернее, к нашим скверам и паркам, проекты которых продолжает презентовать администрация Сургута. Чем больше скверов, парков и прочих облагораживающих город рекреаций, тем лучше. Намерения властей здесь можно только поддержать.Конкретное предложение. Давайте одному из центральных скверов Сургута присвоим имя Бориса Щербины. Мы ему обязаны не только железной дорогой, но и жизнью.

16. Пока!