Почему я не учитель

Меня иногда спрашивают, не хочу ли я поработать по специальности (учитель истории). После недолгого раздумья, обычно отвечаю: «Нет тяги к работе в школе». Недавно в очередной раз услышав тот же вопрос, задумался: «А почему, собственно, работа учителем не выглядит привлекательной?». Причем не только для меня – подавляющее большинство моих однокурсников ни дня не проработали в школе. Задавшись целью найти объяснение, решил составить список причин, почему я не хочу работать учителем.

Первая – несоответствие между уровнем зарплат и количеством затраченных усилий. Как ни странно, ситуацию усугубил майский указ президента 2012 года. Напомню, по нему зарплаты учителей должны были сравняться со средними по региону. Чиновники на местах своеобразно исполнили указ – провели сокращения персонала, а ставки «разбили» и распределили между оставшимися кадрами. В результате у тех, кто остался, зарплаты немного выросли, но работы стало столько, что учителя начали зашиваться. Даже несмотря на такие манипуляции, добиться выполнения целей майского указа так и не удалось – во многих регионах зарплаты в школах ниже средних. Сургутские учителя, может быть, от этого страдают в меньшей степени, но и нагрузка у них предельная из-за переполненности школ города.

Вторая причина сложнее. По какой-то причине государство решило, что учителя должны обслуживать все выборы в стране и вообще быть проводниками официальной идеологии. С учетом того, что выборы у нас проходят своеобразно, а официальная идеология вызывает в основном раздражение, то авторитет педагогов начал стремительно падать. Отношение государства быстро перекинулось на родителей и детей – для них учитель тоже превратился в обслугу. Достаточно поинтересоваться, как школьники себя ведут на уроках. Чаще всего услышите эпитет «неуправляемые». Можно конечно сказать, что это дети так испортились, да и вообще «время такое». Но все проще – у них нет уважения к учителю. Как и у родителей, как и у государства.

В итоге имеем – работы много, зарплата ниже среднего, уважения к тебе нет.Вместе с падением авторитета упала и престижность профессии, и ее популярность. Как сопутствующий симптом, в роли учителей появилось много странных персонажей, которым место скорее в другом учреждении. Вот и выходит, что работу учителем в школе на словах все считают общественно значимой, а по факту – это малооплачиваемый тяжелый труд обслуживающего персонала. Поэтому я и не учитель.