Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой

Наша компания много лет ответственно занимается теплоснабжением в Сургуте. Мы не подводили горожан, об этом говорит отсутствие каких-либо претензий к нашей работе. Сейчас в городе сложилась непростая ситуация. Мы знаем, что есть отказы в подключении новых потребителей, знаем про запертые мощности на Сургутской ГРЭС-1, мы знаем, что есть ограничения в развитии города, связанные с инженерной инфраструктурой. И также знаем, что у администрации Сургута есть желание снять эти ограничения для дальнейшего развития города. В связи с этим, мы вышли с предложением о концессии. Выбран именно этот механизм, поскольку, чтобы реализовать действующую программу развития схемы теплоснабжения, нужно объединить и синхронизировать наши мощности и активы администрации Сургута.

Это логично для нас, потому что это развитие бизнеса. И это логично для города, потому что горожане нас знают, у них нет к нам вопросов. Мы думаем о развитии города. Подчеркну, что создана рабочая группа, материалы работы которой освещались в прессе.

Масштабы развития схемы теплоснабжения прописаны в программе. Концессии обычно заключаются на 15-20-25 лет, какой будет выбран срок конкретно в этом случае, и какие потребуются инвестиции – пока сказать сложно. Рабочая группа пока только обсуждает конкретные параметры возможного концессионного соглашения. Из-за этого также пока невозможно назвать размеры повышения либо понижения тарифов – мы еще не понимаем объем предстоящей модернизации сетей. Единственное, в чем мы уверены: все процедуры будут проходить открыто и публично, с привлечением максимально возможного количества горожан и учетом их мнения.

Это показывает и ситуация, произошедшая весной, когда по итогам инвестсовета вопрос был вынесен на региональную стратегическую сессию, проходившую в Сургуте. В обсуждении принимали участие общественники и предприниматели, и было высказано общее мнение, что концессия является одним из наиболее подходящих механизмов привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения, с сохранением контроля города над своими активами. На стратегической сессии был вице-спикер городской Думы Артем Кириленко, который также поддержал концессию, и высказывал желание войти в состав рабочей группы.