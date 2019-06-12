​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?

Сургут — город с жильем, которое считается одним из самых дорогих в России. Тем не менее ежегодно тут совершаются тысячи сделок по покупке недвижимости, правда, чаще всего с привлечением средств от банков.

СИА-ПРЕСС решил посчитать, сколько лет придется копить на однушку или двушку на вторичке людям разных профессий. Для расчетов мы взяли стоимость 1-к квартиры 3,1 млн рублей и 2-к квартиры 4,4 млн рублей (по данным аналитиков Domofond.ru за 1 квартал этого года). Семья из двух человек, зарплата одного супруга полностью идет «в копилку».

Данные по среднемесячной номинальной зарплате получены корреспондентом из отчета «Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за январь-март 2019 года». Из предоставленных данных мы вычли 13 процентов, поэтому цифры в таблице указаны уже в реальном размере.

Люди каких профессий быстрее всех накопят на квартиру?

Быстрее всех накопит на квартиру в Сургуте семья, в которой супруг, откладывающий свою зарплату (93 258₽), трудится в сфере промышленного производства — 2 года 9 месяцев на однушку и 3 года 11 месяцев на двушку.

Затем идет сфера информации и связи — 3 года ровно и 4 года 3 месяца при зарплате 87 084₽.

На третьем месте научные или технические работники с зарплатой 83 063₽. Им придется откладывать на квартиру 3 года 1 месяц или 4 года 5 месяцев.

Люди каких профессий будут копить на квартиру дольше всех?

Дольше всех на однушку или двушку придется откладывать семье, где один из супругов трудится в сфере ремонта автотранспорта и мотоциклов (42 020₽) — 6 лет 2 месяца и 8 лет 9 месяцев.

На втором месте анти-рейтинга специалисты гостиничного бизнеса и общепита. При зарплате 40 369₽ им придется копить на 1-к квартиру 6 лет 5 месяцев, а на 2-к — 9 лет 1 месяц.

Но дольше всех ждать свое жилье придется тем, кто работает в сфере «Административная деятельность и сопутствующие допуслуги». Зарплата тут в среднем составляет 31 866₽, поэтому на квартиру придется откладывать 8 лет 1 месяц и 11 лет 6 месяцев соответственно.

Кстати, общая средняя зарплата по Сургуту в первом квартале этого года составила 68 366₽. А это значит, что, получая такую сумму, копить на жилье придется 3 года 9 месяцев или 5 лет 4 месяца.

Для справки: Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сургута по итогам 1 квартала этого года составила 76 919 рублей. Данные предоставил портал Domofond.ru.

Также СИА-ПРЕСС посчитал, сколько стоит жить семье из трех человек в пяти крупнейших городах Югры: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Когалыме.