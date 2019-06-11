В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?

В Сургуте зреет дефицит мощностей тепла, что может застопорить жилищное строительство в 2020 году. Источники СИА-ПРЕСС рассказывают, что городские власти в качестве решения проблемы обсуждают передачу схему концессии, дабы подключить к строительству теплосетей частный бизнес. В самой администрации называют концессию «одним возможных инструментов», причем указывают, что потребность есть не только в новых тепловых мощностях, но и энергосетях, ливневках и других коммуникациях.



Подобные механики взаимодействия власти и бизнеса всегда вызывают много вопросов и опасений – в первую очередь из-за потенциального роста тарифов. СИА-ПРЕСС разобрался, как работает концессия и как она повлияет на коммунальную сферу Сургута.

Что такое концессия и как она работает?

Существует федеральный закон «О концессионном соглашении». В нем бизнес («концессионер») обязуется за свой счет построить или реконструировать некую инфраструктуру, затем в течение определенного времени управлять ею и извлекать из нее прибыль, после чего передать в собственность местной власти («концендента»). Так, в Сургуте по концессии будет строиться школа в в 39 микрорайоне – компания «Инвестстройцентр» возведет ее за свой счет, а потом в течение восьми лет будет получать из бюджета города деньги, после чего передаст ее в собственность сургутской администрации.

Как концессия может работать в случае с сургутскими коммунальными сетями?

Схема может выглядеть следующим образом: администрация города передает концессионеру право на строительство новых инженерных сетей. После завершения всех работ частник получает возможность эксплуатировать объект, например, в течение 15 лет. Свою прибыль компания будет получать за счет тарифа на коммунальные услуги. Город без прямых бюджетных трат и достаточно быстро получит готовую коммунальную инфраструктуру (которая перейдет в муниципальную собственность через оговоренное количество лет), благодаря чему сможет продолжить строительство жилых домов и коммерческой недвижимости.

Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута:

«Если мы говорим о передаче существующего имущества концессионеру, то это автоматически приводит к ликвидации муниципального предприятия, а значит и всего коллектива. А если он, например, не справляется со своими обязанностями или изменяется экономическая ситуация, то откатить все назад уже невозможно – коллектива то уже нет. И мы попадаем в полузависимость от условий концессионера. А это ведь жизнеобеспечение города».

А тарифы на коммунальные услуги вырастут?

Сейчас это неизвестно, но скорее всего вырастут, так как инвестору нужно «отбивать» вложенные в строительство деньги. Вопрос в том, насколько вырастут. Например, в городе Глазов (Удмуртия) концессионер, взявший в управление городские сети холодного водоснабжения, заявил о росте тарифа на 20 процентов. В Сургуте опрошенные СИА-ПРЕСС чиновники и депутаты обозначили потенциальный «концессионный» рост тарифа за тепло в пределах от двух до шести процентов. «Нужно понимать, что никому не нужен социальный взрыв, который неизбежно случится при резком росте тарифа на тепло», – рассказал источник редакции в городской власти.

Однако некоторые опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты отмечают, что использование концессии может привести к монополизации коммунальной отрасли и росту коррупционных рисков. К тому же некоторые депутаты думы Сургута полагают, что выстроить работу муниципальных учреждений может быть выгоднее для конечно потребителя, чем привлекать концессионера: «Чисто теоретически муниципальные предприятия имеют преимущество в том, что они могут работать в ноль, а концессионер – нет, ему нужна еще и прибыль. В этом плане МУПы выгоднее, чем частники».

Кто может стать концессионером в Сургуте?

Интерес к концессии в сфере теплосетей в Сургуте проявила компания ООО «ХК Вектор», которая на 74 процента принадлежит крупному энерго-коммунальному холдингу «Корпорация СТС». Сейчас в городской администрации формируется рабочая группа, которая рассмотрит инвестиционное предложение «Вектора».

Дмитрий Назин, заместитель директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС»:

«Мы знаем, что есть ограничения в развитии города, связанные с инженерной инфраструктурой. И также знаем, что у администрации Сургута есть желание снять эти ограничения для дальнейшего развития города. В связи с этим, мы вышли с предложением о концессии. Выбран именно этот механизм, поскольку, чтобы реализовать действующую программу развития схемы теплоснабжения, нужно объединить и синхронизировать наши мощности и активы администрации Сургута. Рабочая группа пока только обсуждает конкретные параметры возможного концессионного соглашения. Из-за этого также пока невозможно назвать размеры повышения либо понижения тарифов – мы еще не понимаем объем предстоящей модернизации сетей. Единственное, в чем мы уверены: все процедуры будут проходить открыто и публично, с привлечением максимально возможного количества горожан и учетом их мнения». Читайте полную версию комментария Дмитрий Назина.

Кто примет окончательное решение?

Решение о концессии должны будут согласовать администрация Сургута, дума Сургута, а еще – правительство Югры через Региональную службу по тарифам. Так что едва ли подобный принципиальный вопрос пройдет «втихую». Все подробности разработки, обсуждения и принятия этих решений (если они состоятся) вы прочитаете на siapress.ru.

Почитайте также о том, как входящая в «Корпорацию СТС» компания «Регион-Свет» предложила администрации Сургута муниципально-частное партнерство (чем-то похоже на концессию) по строительству и эксплуатации уличного освещения в городе.