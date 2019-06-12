Дорогие земляки! Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры. Городе с богатой историей, славными традициями гостеприимства и добрососедства. С момента своего основания и на протяжении столетий Сургут сочетал качества развитого торгово-промышленного и культурного центра региона. Концентрация творческих людей на каждую тысячу жителей здесь неизмеримо выше, чем во многих других городах. Людей гуманных, отзывчивых, неравнодушных к просветительским проектам, которые повышают качество жизни горожан. И это неслучайно: Сургут обладает полноценным комплексом культурных учреждений, развитой системой музыкального и художественного образования. Имея за плечами славное историческое прошлое город не останавливается на достигнутом.

425-летие Сургута — это праздник всех, кто делает наш общий дом комфортнее! У нас есть все возможности для того, чтобы и в будущем Сургут славился своим творческим потенциалом!

С праздником, сургутяне!